به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فانی در حاشیه بازدید از این پروژه اظهار داشت: در راستای تاکید استاندار البرز مبنی بر تسریع در روند اجرایی پروژه به منظور کاهش بار ترافیکی این نقطه و تسهیل در روند تردد مقرر شد اداره کل راهداری در راستای برنامه زمانبندی ارائه شده اقدام نماید.

وی افزود: با توجه به اهمیت این پروژه و تکمیل و بهره برداری از آن به مناسبت عید سعید فطر، پیمانکار پروژه موظف شده است نسبت به ارائه گزارش از پیشرفت پروژه و نصب تابلوی روز شمار اقدام نماید تا شهروندان در جریان اقدامات صورت گرفته قرار گیرند.

به گفته وی با توجه به تأخیر صورت گرفته از سوی پیمانکار در ایام تعطیلات عید نوروز مقرر گردید در فرصت باقی مانده جهت افتتاح پروژه پیمانکار نسبت به افزایش تعداد اکیپ‌های اجرایی اقدام نماید.