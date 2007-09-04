"با اهالی خیابان دانشگاه" عنوان بخش ثابتی در گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر است که به بیان اعتراضات، خواسته ها، مشکلات، کاستیها، نابسامانیها و به طور کلی درد دل اهالی دانشگاه می پردازد. هر چند دانشگاه بدون دانشجو و استاد معنی خود را از دست می دهد اما نمی توان به سادگی از فعالیت سایر خدمتگزاران در عرصه دانشگاه غافل ماند. تلاش باغبان دانشگاه ، رانندگان دانشگاه، مسئولان سلف سرویس دانشگاه، کتابدار کتابخانه، منشیهای مسئولان دانشگاه، کارمندان ادارات مختلف دایر در دانشگاه، مستخدمین دانشگاه و ... گذشت. تا کنون آنچه در اخبار به آنها پرداخته شده است، تنها به دانشجویان و مسئولان دانشگاهی باز می گردد و کمتر نگاه رسانه ای به سایر خدمتگزاران دانشگاه و بیان خواسته های آنها شده است. "با اهالی خیابان دانشگاه" می خواهد آنچه در دل خدمتگزاران، دانشجویان و اساتید دانشگاه به عنوان مشکل یا خواسته از مسئولان دانشگاه یا آموزش عالی مطرح می شود را بیان کند. زبان "با اهالی خیابان دانشگاه" شاید انتقاد آمیز باشد اما هدف توجه به قشری است که تلاش می کنند جامعه دانشگاهی ایران به سوی تعالی حرکت کند. امید است مسئولان دانشگاهی نیز با مطالعه این سلسله گزارشها به رفع نواقص پرداخته و در صورت صلاحدید پاسخ لازم را از طریق خبرگزاری مهر به اطلاع فعالان موجود در عرصه دانشگاهی ارائه کنند.

* یکی از دانشگاههای واقع در شمالغرب کشور اکثر خودروهایی که مازاد بر استفاده در اختیار داشته را فروخته است. یکی از مسئولان این دانشگاه این اقدام را ناظر بر سهمیه بندی بنزین دانست.

* یکی از مراکز آموزش عالی شمال غرب کشور که اخیرا به دانشگاه ارتقا پید کرده است به سیستم فاضلاب شهری متصل نیست. آب مورد استفاده در این دانشگاه آب چاه است که با کلرزنی ضد عفونی می شود.

* یک مقام مسئول در یکی از دانشگاههای کشور از ساخت آلاچیق هایی در داخل محوطه این دانشگاه خبر داد و عنوان کرد که این آلاچیق ها توسط خود دانشجویان اداره می شوند و در آنجا قهوه و کاپوچینو نیز همراه با پخش موسیقی عرضه می شود. این دانشگاه در حاشیه یکی از شهرهای مرکزی کشور واقع شده و این مسئول دانشگاهی با اشاره به موقعیت دانشگاه نسبت به شهر، ایجاد آلاچیق ها را ناظر بر این مطلب دانست که دانشجویان بخصوص دانشجویان دختر برای تفریح مکان درخوری داشته باشند.

* رئیس یکی از دانشگاههای جامع کشور در مورد خرید تجهیزات آزمایشگاهی توسط وزارت علوم گفته است : نزدیک به 10 سال است که می گویند لیست تجهیزات مورد نیازتان را ارسال کنید تا از طریق وام ارزی خریداری شوند. دهها بار لیست تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به وزارت علوم ارائه شده است اما اتفاق خاصی رخ نداده است. شعار می دهند و ما در عمل چیزی ندیدیم.

* یک گروه از دانشجویان واحدهای تهران جنوب و تبریز یک شورای هماهنگی تشکیل داده اند. برخی نمایندگان این گروه دانشجویی عنوان می کنند که اگر دانشگاه آزاد اسلامی نیز به آنها مجوز فعالیت ندهد، خودشان به دنبال ایجاد میراث دانشجویی برای جریان دانشجویی دانشگاه آزاد هستند و آنچه که در عمل می خواهند پیش گیرند، دفاع از دانشگاه آزاد در برابر کج خلقی هایی است که معتقدند از سوی برخی نیروهای سیاسی نسبت به دانشگاه آزاد انجام می شود.

* در حالی که دانشگاهها از کسری بودجه خبر می دهند اما مسئولین دولت نهم عنوان می کنند که دولت امسال قصد ارائه درخواست متمم برای بودجه سالانه کشور را ندارد.

* بر طبق یک مصوبه، اعتبار وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امسال به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم وارد می شود و این صندوق موظف به پرداخت وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است. به این ترتیب یکی از مسئولین ذی ربط دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تاخیر در پرداخت وام شهریه دانشجویان این دانشگاه ابراز نگرانی کرد.

* معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس ها و دانشکده های یکی از دانشگاههای کشور که در روزهای اخیر یکی از خبرسازترین ها بوده است از نیمه مرداد ماه پی در پی در حال تغییر هستند. برخی احتمال می دهند که تغییرات این معاونین ناظر بر یک برنامه است اما رئیس این دانشگاه عنوان می کند که حساسیت بر روی این دانشگاه موجب شده است تا اعمال اداری آن نیز سیاسی تلقی شود.

* یک مقام مسئول در وزارت علوم عنوان کرد : برآوردی صورت گرفته است که بر اساس آن اگر در یک وعده غذایی ظهر، کلیه دانشجویان دانشگاهها که از غذای سلف سرویس های دانشجویی استفاده می کنند فقط یک قاشق برنج در ظرف غذای خود باقی بگذارند به اندازه 16 تریلی برنج اسراف صورت گرفته است.

* در حالی برخی سایت های خبری از پایان مسئولیت ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم خبر می دهند اما روابط عمومی وزارت علوم این موضوع را رد کرد.