حفظ تاریخ هنر با استفاده از فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ایتالیایی در گزارشی که درACS' Langmuir منتشر کردند به توصیف دستاورد جدید خود پرداخته و نوشتند : اسفنج نانویی از قابلیت بالایی برای استفاده در تمیز کردن طیف گسترده ای از آثار هنری قدیمی و با ارزش از جمله تابلوهای رنگ روغن برخوردار است که تا پیش از این تمیز کردنشان کاری مشکل و حساس بوده است.

به گفته "پیرو باگلیونی" سرپرست دانشمندان در این پروژه، از این اسفنج ها می توان در کاربردهای مختلف مربوط به وسایل آرایشی، تولید شوینده ها و بیوتکنولوژی استفاده کرد.

بر اساس گزارش "ساینس دیلی" این گزارش با تاکید بر استفاده اصلی این فناوری در تمیز کردن تابلوهای قدیمی و گران قیمت می افزاید: نگهبانان و سرایدارها معمولا از حلال ها و سایر عوامل تمیزکننده در قالب فرمولاسیون ژل ها برای تمیز کردن و غبار روبی تابلوها استفاده می کنند که گاها به واسطه نفوذ در سطح نقاشی به این آثار گران قیمت لطمه وارد می کنند.

در مقایسه با مایعات، ژل ها کمتر به آثار هنری نفوذ کرده و لطمات کمتری را به همراه دارند. البته ژل ها نیز مشکلات خاص خود را دارند چون برداشتن آنها از سطوح نقاشی مشکل بوده و ممکن است تاثیرات نامطلوبی بر نقاشی و سایر آثار هنری بگذارند.

اما اسفنج های نانویی جدید که از ذرات نانویی ساخته شده اند بر این مشکل غلبه کرده اند. این اسفنج های ویژه می توانند حلال را در خود نگاه داشته و با استفاده از نگهدارنده های ویژه در نقاط خاص مورد استفاده قرار گیرند. پس از اتمام کار نیز نگهبانان می توانند ژل ها را با استفاده از مگنت از روی تابلو بردارند.