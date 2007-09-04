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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۵۶

/ اختصاصی مهر /

شورای مسکن با تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن موافقت کرد

شورای مسکن با تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن موافقت کرد

شورای مسکن در جلسه روز گذشته خود که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشکیل بازار رهن ثانویه تامین مسکن موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار رهن ثانویه مسکن بازاری است که در آن دارایی های بانک‌ها (مطالبات و تسهیلات اعطایی آنها) تبدیل به اوراق بهادار شده و در بازار بورس خرید و فروش می شود.

این اقدام که استفاده از ابزارهای جدید مالی در بازار پول و سرمایه کشور است، زمینه را برای تامین منابع مورد نیاز تامین مسکن فراهم می کند.

معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تایید این خبر، به خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبات روز گذشته، مقرر شد بانک مسکن مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را تبدیل به اوراق بهادار نموده و در بورس منتشر نماید.

به گفته سید حمید پورمحمدی، این اوراق در بازار مالی دنیا به " MBS) =Mortgage Backed Securities)" یا اوراق رهنی با پشتوانه دارایی ها معروف است. پورمحمدی گفت: نهادها و ابزارهای مزبور با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

پورمحمدی افزود: همچنین بانک ملی ایران نیز مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را تبدیل به اوراق بهادار نموده و در بازار بورس عرضه نماید. به این ترتیب با انتشار این گونه اوراق، میزان 15 میلیارد ریال برای ساخت و ساز مسکن توسط دو بانک مزبور تامین می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مبلغ مابه‌التفاوت تسهیلات اعطایی و اوراق منتشره به صورت یارانه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی های بانک‌ها یکی از ابزارهای نوین مالی با عنوان (Securitization) است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های مذکور و بورس طراحی شده و به زودی در دستور کار شورای بورس نیز قرار خواهد گرفت.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد از ساز وکارهای شرکت‌های لیزینگ، کارگزاری ها و صندوق های املاک و مستغلات برای تامین سرمایه و تسهیل اعطای تسهیلات در امر ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. 

کد مطلب 545914

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