شورای مسکن با تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار رهن ثانویه مسکن بازاری است که در آن دارایی های بانک‌ها (مطالبات و تسهیلات اعطایی آنها) تبدیل به اوراق بهادار شده و در بازار بورس خرید و فروش می شود.

این اقدام که استفاده از ابزارهای جدید مالی در بازار پول و سرمایه کشور است، زمینه را برای تامین منابع مورد نیاز تامین مسکن فراهم می کند.

معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تایید این خبر، به خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبات روز گذشته، مقرر شد بانک مسکن مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را تبدیل به اوراق بهادار نموده و در بورس منتشر نماید.

به گفته سید حمید پورمحمدی، این اوراق در بازار مالی دنیا به " MBS) =Mortgage Backed Securities)" یا اوراق رهنی با پشتوانه دارایی ها معروف است. پورمحمدی گفت: نهادها و ابزارهای مزبور با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

پورمحمدی افزود: همچنین بانک ملی ایران نیز مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از دارایی های خود را تبدیل به اوراق بهادار نموده و در بازار بورس عرضه نماید. به این ترتیب با انتشار این گونه اوراق، میزان 15 میلیارد ریال برای ساخت و ساز مسکن توسط دو بانک مزبور تامین می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مبلغ مابه‌التفاوت تسهیلات اعطایی و اوراق منتشره به صورت یارانه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی های بانک‌ها یکی از ابزارهای نوین مالی با عنوان (Securitization) است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های مذکور و بورس طراحی شده و به زودی در دستور کار شورای بورس نیز قرار خواهد گرفت.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد از ساز وکارهای شرکت‌های لیزینگ، کارگزاری ها و صندوق های املاک و مستغلات برای تامین سرمایه و تسهیل اعطای تسهیلات در امر ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.