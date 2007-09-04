سکوت سازمان ملل در قبال مجروحان شیمیایی ایران سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر،"بیته هامارگرن" خبرنگار روزنامه سونسکاداگبلادت در گزارشی به وضعیت مجروحان شیمیایی در ایران پرداخته و در بخشی از این گزارش با دکتر "گوستاو آندرشون" پزشک و محقق ارشد مؤسسه مطالعات دفاعی سوئد در این باره گفتگو کرده است. هامارگرن در این گزارش تاکید دارد که قربانیان سلاح های شیمیایی در ایران هنوز به حقوق خود نرسیده اند.

وقتی مدرک و سند وجود دارد این بی تفاوتی سازمان ملل متحد بسیار عجیب و شگفت آور بود. در حقیقت، از آنجا که قربانیان سلاح شیمیایی از کشور مطلوب غرب نبودند، لذا درباره این قربانیان سکوت اختیار شد. دکتر گوستاو آندرشون

در گزارش دو صفحه ای که همراه با عکسهایی به چاپ رسیده دکتر "گوستاو آندرشون" در مصاحبه خود با این روزنامه با اشاره به سفرهای مکرر خود به ایران از سوی سازمان ملل، تأکید کرد: کارشناسان در کشورهای سوئیس و بلژیک تائید کردند ماده ای که درون بمبهای عراقی در زمان جنگ علیه نیروهای ایرانی استفاده شد از نوع "گاز خردل" و "گاز اعصاب" بوده است.

آندرشون می گوید : علیرغم وجود مدارک و گزارشات دقیق و عمیق در باره این مواد، مستندات سازمان ملل متحد راه به جایی نبرده است. هر چند که سازمان ملل متحد استفاده از سلاح شیمیایی را محکوم کرده اما هرگز سخنی از اینکه چه کسی مسبب و در پس استفاده از این سلاحهای شیمیایی بوده به میان نیاورده است.



دکتر آندرشون که از اعضاء هیئت اعزامی سازمان ملل و گردآورنده مدارک استفاده عراق از سلاح شیمیایی بوده است در ادامه می افزاید : "وقتی مدرک و سند وجود دارد این بی تفاوتی سازمان ملل متحد بسیار عجیب و شگفت آور بود. در حقیقت، از آنجا که قربانیان سلاح شیمیایی از کشور مطلوب غرب نبودند، لذا درباره این قربانیان سکوت اختیار شد.

وی در پایان اظهار می کند : "وقتی معلوم شد که قرار است برای چهارمین بار هیئت سازمان ملل در این خصوص به ایران اعزام شود، من از همراهی با آنها خود داری کردم زیرا احساس نمودم که این یک بازی سیاسی است. ما اصولا در این خصوص به مدارک بیشتری نیازی نداشتیم ".

وقتی قرار شد برای چهارمین بار هیئت سازمان ملل به ایران اعزام شود، من از همراهی آنان‌خود داری کردم، زیرا احساس نمودم این یک بازی سیاسی است. ما اصولا در این خصوص به مدارک بیشتری نیازی نداشتیم

دکتر آندرشون که از جانب سازمان ملل متحد همچنین برای بررسی و تحقیق در باره اتهامات متقابل عراق علیه ایران در مورد کاربرد سلاح شیمیایی، به عراق نیز اعزام شده بود پس از تحقیقات در این خصوص می گوید: " ما هیچ چیزی حاکی از صحت ادعاهای عراق علیه ایران پیدا نکردیم. ایرانیان در سال 1983، زمانی که پیروزی هایی را بدست آورده بودند، هشدار دادند و اعلام کردند که صدام حسین برعلیه سربازان ایرانی از سلاح شیمیایی استفاده می کند، اما در غرب چنین تصور می کردند که این تبلیغات جنگی است. پس از اعزام مجروحین و مصدومین ایرانی به بیمارستانهای اروپایی از جمله کشور سوئد بود که به وضوح مشاهده شد این قربانیان درمعرض گاز "خردل" قرار گرفته و بر اثر آن مصدوم شده اند".