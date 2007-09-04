مربیان کاراته با هواپیما به استانبول می روند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاراته جوانان و امید ایران که خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان آماده می کنند ساعت 14 امروز با یک دستگاه اتوبوس به ترکیه اعزام می شوند تا در یک تورنمنت بین المللی در شهر استانبول شرکت نمایند.



از سوی دیگر مطلع شدیم مسعود رهنما و علی عسکری دو سرمربی تیم های جوانان و امید در کنار چند همراه دیگر روز جمعه آن هم به وسیله هواپیما به ترکیه سفر خواهند کرد.



گویا سرپرستی تیم اعزامی بر عهده محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته است که او نیز به همراه دو مربی فوق اعزام خواهد شد. در این بین این سئوال مطرح است که چگونه و با کدام تضمین و اطمینان چند جوان و کمک مربی را با اتوبوس به این سفر اعزام می کنند ؟ و یا اینکه چرا مسولان فنی دو تیم به همراه سرپرست با چند روز تاخیر اعزام می شوند و مسئولیت اعزام و مشکلات احتمالی بر عهده چه کسی خواهد بود؟

