گسترش همکاری های ایران و سوریه دربخش آب

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح در این دیدار با اشاره به روابط عمیق و مشترک دو کشور در زمینه های فرهنگی ، دینی ، مذهبی و سیاسی ، اظهار داشت: خوشبختانه در سطح وزارت نیرو طی چند سال گذشته شاهد توسعه روابط بین دو کشور هستیم و در حال حاضر پروژه های متعددی در حوزه صنعت آب و برق انجام شده یا در دست اجراست.

وی هدف از سفر هیئت سوری را آشنایی بیشتر با توانمندی های جمهوری اسلامی و بررسی مسائل شرکت های ایرانی ذکر کرد و از امضای توافق نامه ای در زمینه تاسیس یک شرکت مشترک در زمینه امور آب و سدها خبر داد.

وزیر نیرو همچنین از مراحل پایانی پروژه آبرسانی به شهر حلب و ساخت تونل مربوط به آن خبر داد و اظهار امیدواری کرد روابط اقتصادی دو کشور به موازات روابط سیاسی عمیق بین دو کشور توسعه یابد.

نادر البنی وزیر آبیاری سوریه نیز در این دیدار بر گسترش همکاری های دو کشور در زمینه توسعه زیربناهای صنعت آب و برق تاکید کرد.

به گفته وی، تاکنون حدود 160 سد در سوریه احداث شده و ذخیره آب پشت سدها حدود 19 میلیارد متر مکعب است . همچنین 10 سد در حال ساخت است که برخی شرکت‌های ایرانی از جمله سابیر، صائیر و ساتکاب دراین پروژه ها فعالیت می کنند.