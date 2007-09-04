سه هزار واحد مسکونی تعاونی در خراسان جنوبی آماده بهره برداری است

حسین خوش آیند صبح امروز در نشست مطبوعاتی افزود: در سال گذشته حدود یک هزار واحد مسکونی ساخت و ساز شده است و تا پایان سال جاری 12 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری استان به بهره‌برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان 6 هزار و 160 واحد متعلق به شهرستان بیرجند می باشد که در مدت 18 الی 24ماه آماده بهره ‌برداری می‌شود.



خوش آیند میانگین قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را حدود 22میلیون تومان عنوان نمود و اذعان داشت: به بالغ بر 14 میلیون تومان تسهیلات ویژه برای هر واحد در نظر گرفته شده است.

وی آمار کل تعاونی های تحت پوشش اداره کل تعاون خراسان جنوبی را 323 تعاونی و 2 اتحادیه عنوان نمود و مجموع سرمایه این تعاونی ها را بالغ بر 69 میلیون و 533 هزار و 205 ریال دانست.

وی همچین از عضویت 150 هزار تعاونگر در یک هزارو 100 تعاونی استان با سرمایه ثبتی 89 میلیارد ریال خبر داد و افزود: در بخش تسهیلات تا قبل از استقرار دولت نهم بالغ بر 4 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های این استان اختصاص یافته است که این میزان در دولت نهم به 158 میلیارد ریال در بخش تسهیلات افزایش یافته است و این میزان اشتغال دو هزار و 533 نفر را به دنبال داشته است.

خوش آیند گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت نهم، حدود 151 طرح با تسهیلات 523 هزارو 510 تومان و اشتغال سه هزارو 588 نفر به بانک ها معرفی شده است که از این تعداد 131 طرح با اشتغال سه هزار و 244 نفر مورد تصویب بانک ها قرار گرفته است.