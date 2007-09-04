تلاش آمریکا برای تداوم و تشدید تنش علیه ایران ناکام می ماند

دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل موضع گیری های اخیر مقامات کاخ سفید و تاکید مجدد آنها بر گزینه تحریم و تهدید نظامی علی رغم گزارش مثبت البرادعی توضیح داد : قراین موجود نشان می دهد که تاکتیک و راهبردهای نظامی آمریکا در عراق با شکت مواجه شده از این رو تیم جنگ طلب بوش برای اقناع افکار عمومی داخل آمریکا در صدد است که با تکرار اتهامات واهی علیه ایران بر نقش کلیدی خویش در افزایش تنش در منطقه سرپوش بگذارد.

وی افزود : از زمان مطرح شدن پرونده هسته ای ایران به عنوان یک موضوعی امنیتی از سوی غرب، آمریکایی ها بیشترین تلاش را برای تحریک و تهیج افکار عمومی علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران نشان دادند ولی به نظر می رسد فضاسازی اخیر آمریکایی ها و بی اعتبار نمودن سند توافق نامه اخیر ایران و آژانس، ناشی از زمین گیر شدن بیشتر نیروهای آمریکایی در باتلاق عراق از یک سو و فروپاشی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق (بعد از خروج تدریجی نیروهای انگلیسی از بصره) از سوی دیگر باشد.



نائب رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران درخصوص احتمال بازگشت موضوع هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس در پی گزارش مثبت البراعی گفت :به رغم تایید برنامه های هسته ای ایران از سوی آژانس اظهار رضایت دبیر کل آژانس البرادعی مبنی بر تداوم مذاکره برای حل و فصل باقی مانده مسائل هسته ای کشورمان باید گفت آرا و دیدگاه های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد حقوقی و فنی، فاقد ضمانت اجرایی و تصمیم گیری های سیاسی است. چرا که آژانس فقط می تواند نظرات مشورتی خویش را ارائه دهد.

امیدی به بازگشت پرونده به مجرای حقوقی وفنی در وضعیت فعلی وجود ندارد

وی با بیان اینکه امیدی به بازگشت پرونده به مجرای حقوقی و فنی در وضعیت فعلی وجود ندارد گفت: نکته دیگر اینکه در ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه های قبلی علیه کشورمان، اعضای اصلی به رغم داشتن برخی از اختلافات به نوعی به توافق و اجماع کلی رسیده بودند و متاسفانه اجماع بین المللی در شورای امنیت علیه ایران باعث تشدید فشارهای سیاسی و مکانیزیم های تنبیهی در قالب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل نیازمند اتخاذ دیپلماسی چند جانبه در قالب تعامل گسترده فرهنگی - سیاسی و اقتصادی با چین و روسیه و اتحادیه اروپا، هستیم.دکتر مظاهری افزود : بی شک تدبیر مناسب و اتخاذ چنین رویکردی به تضعیف موقعیت سلطه طلبانه آمریکا در سازمان ملل متحد و منطقه خواهد انجامید.

این استاد دانشگاه در پیش بینی رفتار ایران در صورت تصویب قطعنامه جدید ضد ایرانی در شورای امنیت گفت : رفتار ایران از ابتدای مطرح شدن پرونده هسته ای ایران در مجامع بین المللی بر اساس موافقتنامه های پادمان و ان پی تی، بوده و به رغم کارشکنی و سنگ اندازی های آمریکا در روند مذاکرات با آژانس، بازرسان و شخص دبیر کل بر قاعده حقوق و قانونی این فعالیت ها مهر تایید زدند. لذا به نظر می رسد که ایران در مدار صلح آمیز همچنان به فعالیت های هسته ای خود ادامه دهد و صدور قطعنامه جدید ضد ایرانی به متوقف شدن این فعالیت ها نخواهد انجامید.

وی افزود : از سوی دیگر، پافشاری و اصرار بر تهدید و تحریم در قالب صدور قطعنامه جدید می تواند ضمن متشنج نمودن فضای آرام کنونی به قطع همکاری ایران باآژانس و دیگر نهادهای بین المللی بینجامد.

دکتر مظاهری در پایان تصریح کرد : در هر صورت با توجه به اوضاع و شرایط بحرانی منطقه (عراق - آمریکا) و نگرانی های روسیه و اروپا از ماجراجویی های جدید آمریکا، تلاش دولتمردان کاخ سفید برای تداوم تنش بی اثر خواهد شد و به رغم لفاظی های اخیر بوش، آمریکا نمی تواند خواسته های سیاسی خویش در قالب صدور قطعنامه بر ایران را تحمیل کند.