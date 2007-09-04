10 طرح ملی در دستور کار شورای اجتماعی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اجرایی چشم انداز سیاست اجتماعی کشور، طرح مدیریت مناطق حاشیه‌نشین بر کاهش جرم، طرح اجرایی سامانه اطلس اجتماعی و پایگاه داده ها از طرح هایی است که در دستور کار دبیرخانه شورای اجتماعی کشور قرار دارد.

این شورا همچنین طرح توانمندسازی خانواده در کشور و سازوکارهای ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در جامعه را در دست اقدام دارد.

براساس این گزارش، طرح تقویت بهداشت روانی اجتماعی با تأکید بر سالم سازی مسائل جنسی، طرح سازوکارهای مشارکت های اجتماعی و مردمی در فرایند مدیریت آسیب های اجتماعی، طرح حمایت از پژوهشکده های علوم اجتماعی و مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی و طرح حمایت از پروژه های علمی و پایان نامه های دانشجویی در مقاطع دکتری در حوزه مسائل اجتماعی نیز از دیگر طرح های در دست اقدام دبیرخانه شورای اجتماعی کشور است.