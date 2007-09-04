  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

10 طرح ملی در دستور کار شورای اجتماعی کشور

10 طرح مهم و ملی در دستور کار دبیرخانه شورای اجتماعی کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اجرایی چشم انداز سیاست اجتماعی کشور، طرح مدیریت مناطق حاشیه‌نشین بر کاهش جرم، طرح اجرایی سامانه اطلس اجتماعی و پایگاه داده ها از طرح هایی است که در دستور کار دبیرخانه شورای اجتماعی کشور قرار دارد.

این شورا همچنین طرح توانمندسازی خانواده در کشور و سازوکارهای ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در جامعه را در دست اقدام دارد.

براساس این گزارش، طرح تقویت بهداشت روانی اجتماعی با تأکید بر سالم سازی مسائل جنسی، طرح سازوکارهای مشارکت های اجتماعی و مردمی در فرایند مدیریت آسیب های اجتماعی، طرح حمایت از پژوهشکده های علوم اجتماعی و مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی و طرح حمایت از پروژه های علمی و پایان نامه های دانشجویی در مقاطع دکتری در حوزه مسائل اجتماعی نیز از دیگر طرح های در دست اقدام دبیرخانه شورای اجتماعی کشور است.

کد مطلب 545941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها