اولین تصاویر نوسانات امواج "آلفون" تاج خورشیدی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز ملی تحقیقات جوی در کلورادو برای اولین با نوسانات خاصی چون امواج "آلفون" را در تاج خورشیدی رصد کردند. تاج خورشیدی، خارجی ترین لایه اتمسفر خورشید است.

در این تصاویر آشفتگی هایی مشاهده می شوند که به سرعت از خورشید به طرف فضا حرکت می کنند و انرژی و خطوط میدان مغناطیسی را فضا می پراکنند. این نوسانات میدان مغناطیسی، باد خورشیدی و تمام سیارات منظومه شمسی را تحت تاثیر قرار می دهد. این امواج تاکنون هرگز در تاج خورشیدی مشاهده نشده بودند.

نتایج این کشف که در ماهنامه علمی ساینس منتشر شده است، نشان می دهد که امواج "آلفون" در مقایسه با امواج دیگر به سختی رصد می شوند، چرا که باعث نوسانات بزرگی در تاج خورشیدی نمی شوند.

این محققان به کمک ابزار جدیدی که "کامپ" (قطب سنج چند کانالی تاج خورشیدی) نام دارد، موفق شدند این امواج را شناسایی و سرعت و میزان انتشار این امواج را ثبت کنند.

این ابزار که در "رصدخانه خورشیدی ملی آمریکا" در ساکرومنتو واقع در نیومکزیکو نصب شده است، توانایی تجزیه و بررسی نورهای بسیار ضعیف تاج خورشیدی را دارد.

به گزارش مهر، "کامپ" فعالیت های مغناطیسی اطراف این ستاره را با سرعت شگفت انگیزی ثبت کرده و هر 15 ثانیه یک بار اندازه های جدیدی را ارائه می کند.

این تصاویر نشان می دهند که نوساناتی که در میدان مغناطیسی شکل می گیرند، با سرعت تقریبا 4 هزار کیلومتر برثانیه حرکت می کنند.

به گفته این محققان، مطالعه این امواج می تواند اطلاعات جدیدی را درباره رفتار میدان مغناطیسی اطراف خورشید عرضه و به فیزیکدان ها در درک این مسئله که چرا تاج خورشیدی بسیار گرم تر از سطح خورشید است، کمک کند. این موضوعی است که از سالها قبل ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.