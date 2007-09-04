ایجاد کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در دانشگاه لرستان

معاون آموزشی دانشگاه لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت : مدیریت دانشگاه و گروه زبان وادبیات انگلیسی از مدتها پیش با برنامه ریزی دقیق ، جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی را در اولویت قرار داده اندکه با اقدامات انجام شده این رشته در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 87 ذکر خواهد شد .

وی گفت : در این خصوص بسترهای لازم از جمله راه اندازی آزمایشگاهای آموزش زبان انگلیسی ، راه اندازی کتابخانه مستقل تخصصی وبورسیه کردن دانشجویان مقطع دکتری به منظور تقویت کادر هیات علمی در دانشگاه فراهم شده است.

معاون آموزشی دانشگاه لرستان افزود : در بین دانشگاه های غرب کشور دانشگاه لرستان اولین دانشگاهی است که در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات انگلیسی، اقدام به پذیرش دانشجو می کند .

وی با تاکید بر اینکه میزان جذب دانشجو و نوع دوره آموزشی در این رشته بستگی به توانمندی و نظرات گروه زبان انگلیسی دانشگاه دارد خاطرنشان کرد : احتمالا درنخستین دوره ایجاد این رشته در دو دوره روزانه و شبانه اقدام به پذیرش 5 دانشجو کنیم .

دکتر شاهرخی در پایان با بیان اینکه اولویت جذب رشته ها در دانشگاه لرستان با رشته های کارشناسی ارشد و فنی مهندسی است اذعان داشت : اقدامات و پیگیری های لازم را برای ایجاد رشته های مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگل داری و زمین شناسی در مقطع کارشناسی ارشد انجام داده ایم .