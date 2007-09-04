رسانه ها به دلیل نبود امکانات برابر قابل قیاس با هم نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره مطبوعات، محمودرضا امینی مدیرعامل خبرگزاری موج با اعلام این مطلب، گفت: این جشنواره با دسته بندی فنی و تخصصی آثار باید هر کدام را در میزان و ظرفیت های خود مورد ارزیابی قرار دهد تا منجر به رقابت سالم در میان شرکت کنندگان شود.

وی افزود: از آنجایی که در برگزاری جشنواره ها همیشه یک شکل و ظاهر را رعایت می کنیم متاسفانه جشنواره مطبوعات نیز از نظر نتیجه و بهره دهی فاقد آن کارایی لازم بوده است.

امینی با بیان این که رسانه ها عملا قابل دسته بندی و تفکیک هستند، گفت: این دسته بندی در جشنواره مطبوعات که بتواند رقابت تخصصی ایجاد کند، وجود ندارد ضمن اینکه این دسته بندی هم در سال گذشته رعایت نشد. علاوه بر دسته بندی تخصصی رسانه ها، هیات داوری هم باید نسبت به موضوع تخصصی مجزا شوند تا نوع رقابت هم تخصصی و موضوعی باشد.

امینی افزود: رسانه ای که از امکانات مالی و تجهیزات کافی برخوردار باشد به مراتب بیشتر می تواند بستر لازم برای فعالیت خبری را فراهم کند که این موضوع به طور قطع بر آثار روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه های مختلف تاثیر دارد و به دنبال آن این آثار شانس بهتری در جشنواره مطبوعات خواهند داشت.

مدیرعامل موج تصریح کرد: انتظار رفتار علمی و دقیقی از جشنواره مطبوعات وجود دارد تا نتایج درست تری از برگزاری آن حاصل شود. جشنواره مطبوعات باید به گونه ای برگزار شود و سپس به پایان برسد تا آثار برگزیده یک امتیاز برای صاحب اثر و رسانه مربوطه به حساب آید تا از آن برای سال آینده بهره لازم را بگیرد وگرنه جشنواره یک جشن ظاهری بیش نیست.