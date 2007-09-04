به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان اعلام کرد استخراج ارزش های فرهنگی و هویت محله های تهران، کشف استعدادهای درخشان در مدیریت شهری به منظور دستیابی به نگاهی بدیع به محله و هویت آن از دریچه دوربین از اهداف برگزاری این جشنواره هستند.

جشنواره محله در چهار بخش "مسابقه 137"، "مسابقه فیلم کوتاه"، "ویژه" و "نگاه نو" در 371 محله شهر تهران برگزار می شود. در بخش "مسابقه 137" فیلمسازان باید فیلم های 137 ثانیه ای یا 1888 ثانیه ای (معادل 32 دقیقه) را با موضوعات هویت و تاریخچه محله ها، چهره های شاخص و ماندگار تهران، بناهای تاریخی، زیبایی ها و جذابیت های محله ها، فرهنگ شهروندی و شهرنشینی، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ارسال کنند.

در بخش "ویژه" موضوع اسوه های جنگ و دفاع مقدس، نشر ارزش های اسلامی و چهره های علمی و فرهنگی محله های تهران مورد نظر است. بخش "نگاه نو" هم به فیلمسازانی تعلق دارد که با دوربین های خانگی، تلفن همراه یا با استفاده از ابزارهای رایانه ای خانگی فیلم انیمیشن ساخته اند.

15 آبان ماه 86 آخرین مهلت ارسال آثار به نشانی بلوار کشاورز، جنب بیمارستان، کوچه رویال، ساختمان پزشکان 99، واحد 18 اعلام شده است.