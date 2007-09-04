می توانم برابر پیکان بازی کنم / اتفاق 4 سال پیش تکرار نمی شود

مهدی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان بیماری خود ضمن بیان مطلب فوق افزود: بعد از بازی با ابومسلم دچار آنفولانزای شدید شدم و دو روز حالم بد بود ولی با مصرف دارو و انجام دقیق برنامه های کادرپزشکی تیم، شرایطم بسیار بهبود یافته است.

وی ادامه داد: از امروز در تمرینات پرسپولیس شرکت می کنم و در صورتی که با مشکل خاصی مواجه نشوم، مطمئنا می توانم تا روز جمعه برای حضور در بازی با پیکان خودم را به شرایط ایده آل برسانم.

دروازه بان شماره یک تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: پرسپولیس امسال تفاوت های زیادی با تیم فصل های گذشته داشته ، یکی از آنها انسجام بسیار خوبی است که بین بازیکنان تیم ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: تیم ما از لحاظ فنی هم پیشرفت داشته است و برنامه ریزی های پیش از فصل برای آماده سازی تیم بسیار دقیق و مطلوب بود تا بتوانیم با قدرت لیگ را آغاز کنیم.

واعظی خاطر نشان کرد: در پرسپولیس امسال تمام بازیکنان تنها به قهرمانی فکر می کنند، موضوعی که در گذشته تا این اندازه در تیم ما دیده نمی شد. مطمئنا با انگیزه و تلاشی که بازیکنان تیم دارند می توانیم پس از سال ها عنوان قهرمانی را در لیگ برتر به دست آوریم.

وی در مورد رقیبان اصلی پرسپولیس در راه قهرمانی، تصریح کرد: سپاهان و استقلال حریفان اصلی ما در کسب عنوان قهرمانی هستند. البته نمی توانم از سایپا نام ببرم چراکه معمولا در فوتبال ایران تیم های قهرمان نمی توانند در فصل بعد نتایج خوبی کسب کنند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پیکان در مورد دیدار این هفته پرسپولیس با پیکان و احتمال تکرار شکست مقابل این تیم، اظهار داشت: مطمئن باشید آن اتفاق تکرار نمی شود چراکه پرسپولیس امروز شرایط بسیار خوبی دارد.

وی اضافه کرد: پیکان در آن دیدار شرایط خوبی داشت، البته امروز هم وضعیت خوب و بازیکنان با انگیزه ای دارد ولی پرسپولیس مانند آن دیدار متکی به یک یا دو بازیکن نیست بلکه این تیم پرسپولیس است که برای موفقیت تلاش می کند.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: ما امسال روی تاکتیک تیمی نتایج خوبی کسب کرده ایم و دیگر متکی به چند مهره نیستیم و مطمئنا در فوتبال ایران هیچ تیمی نمی تواند مقابل تیمی تاکتیکی مانند پرسپولیس نتیجه مناسبی به دست آورد.

واعظی در پایان گفت: اعتقاد دارم اگر پرسپولیس روند پیروزی های خود را تا 2، 3 هفته دیگر ادامه دهد، قطعا شانس قهرمانی اش زیاد می شود چراکه در نیم فصل دوم کسب امتیاز سخت می شود و می توان با اتکا به این نتایج گام به گام به سوی کسب جام قهرمانی پیش رفت.