نخستین جشنواره نقاشی دیواری در ازنا پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا روز گذشته در مراسم اختتامیه این جشنواره با اشاره به اینکه این جشنواره که به مناسبت نامگذاری سال جاری به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی و با گرایش به این موضوع و نگاه به مهدویت برگزار شد اظهار داشت : در این جشنواره 10 گروه از سراسر استان آثار خود را به شکل غیر رقابتی در پارک ملت این شهرستان خلق کردند .

سید مسعود صالحی تصریح کرد: کارهای انجام شده در ابعاد 180 در 300 انجام گرفت که مورد استقبال بی نظیر بازدید کنندگان قرار گرفت.

وی در پایان هدف از برگزاری این جشنواره را توجه به موضوع امسال با نگاهی از زاویه هنر عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده این جشنواره با کیفیت بهتر و در سطح وسیعتری برگزار شود.