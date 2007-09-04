۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

توپ هزارمین گل پله به مزایده گذاشته می شود

توپی که پله اسطوره فوتبال برزیل با آن هزارمین گل خود را به ثمر رساند به فروش می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ادسون آرانتس دوناسیمنتو ملقب به پله ، گل تاریخی خود را در تاریخ 19 سپتامبر سال 1969 در دیدار تیم های سانتوس با واسکودوگاما به ثمر رساند. سانتوس آن دیدار را با نتیجه 2 بر یک برنده شد و پله گل دوم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

بر پایه این گزارش، این توپ را روبرتو خوستوس ، مجری یک شبکه تلویزیونی با مبلغ 60 هزار رئال(30 هزار دلار) در یک مزایده در سال 2005 خریداری کرد .

 بر پایه این گزارش، خوستوس در نظر دارد برای راه اندازی برنامه ای جدید که به حل مشکلات زیست محیطی ارتباط دارد ، توپ خود را به مزایده بگذارد.

