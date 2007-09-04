توپ هزارمین گل پله به مزایده گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ادسون آرانتس دوناسیمنتو ملقب به پله ، گل تاریخی خود را در تاریخ 19 سپتامبر سال 1969 در دیدار تیم های سانتوس با واسکودوگاما به ثمر رساند. سانتوس آن دیدار را با نتیجه 2 بر یک برنده شد و پله گل دوم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

بر پایه این گزارش، این توپ را روبرتو خوستوس ، مجری یک شبکه تلویزیونی با مبلغ 60 هزار رئال(30 هزار دلار) در یک مزایده در سال 2005 خریداری کرد .

بر پایه این گزارش، خوستوس در نظر دارد برای راه اندازی برنامه ای جدید که به حل مشکلات زیست محیطی ارتباط دارد ، توپ خود را به مزایده بگذارد.