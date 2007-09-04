پژوهش و درمان باید در همسایگی یکدیگر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در مراسم افتتاح پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی که صبح امروز در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد، این موفقیت را به دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان مسیح دانشوری تبریک گفت.

وی با یادآوری اینکه این پژوهشکده در روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی افتتاح می شود، افزود: خوشحالیم که پس از هزار سال از زندگی ابوریحان بیرونی همان مسیر علمی را کشورمان ادامه می دهد و ما ثابت کرده ایم که فرزندان خلاف نیاکان دانشمندان خود هستیم .

حداد عادل وسعت دانش ابوریحان بیرونی را شگفت انگیز توصیف کرد و گفت: عمق اندیشه این دانشمند قابل تحسین است چرا که علم او بسیار پیشرفته تر از زمانه او بود و پشتکار او می تواند الگوی همه نسل در همه عصرها باشد.

وی با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه به علت بی لیاقتی و سستی حکومت ها این کشور مستعد و با فرهنگ در یکی دو قرن اخیر معنا پیدا کرده که این موضوع به هیچ وجه شایسته شان این ملت و کشور نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمارستان مسیح دانشوری 108 سال از عمر خود را پشت سر می گذارد، گفت: این خود باعث افتخار برای ملت ایران است و باید از تمامی کسانی که از یکصد سال پیش خشت روی خشت گذاشتن تا این بنای استوار به چشم بیاید سپاسگذاری کرد.

وی یکی از خصوصیات بیمارستان مسیح دانشوری را در کنار قوت و قدرت علمی، مردمی بودن آن دانست و تصریح کرد: اینجا بیمارستان گران قیمتی نیست که توده مردم نتوانند به آن راه پیدا کنند و شما مردم کم بضاعت را در این جا می بینید و همچنین این مکان توانسته اعتماد خیرین را نیز به خود جلب کند و با کمک های مردم رشد آن سرعت بیشتری یافته است.

حداد عادل افزود: بیماری سل که امروز در کشور ما مهار شده، یک زمانی کابوسی بوده که وقتی اسم سل و مسلول می آمد، لرزه بر تن مردم می انداخت به گونه ای که استادی مانند ملاک الشعراء بهار با بیماری سل از دنیا رفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیماریها نیز خود را نوسازی می کنند، گفت : اکنون همت پزشکان باید برای مقابله با بیماری جدیدی به نام سل مقاوم که احتیاج به پژوهش دارد ، قرار بگیرد.

حدادعادل خاطرنشان کرد: چندین سال پیش در مناطقی که حتی یک دبیرستان هم وجود نداشت اکنون دانشگاههای خوبی وجود دارد و ما نمی توانستیم بگوییم استعداد دانش آموزان تهرانی بیشتر از سایر نقاط کشور است.

وی گفت: این توفیقات محدود به پزشکی نیست و در زیست شناسی، سلول های بنیادین، موسسه رویان ، فیزیک ، دستاوردهای هسته ای، شیمی و علوم انسانی و مهندسی نیز شاهد پیشرفت های بسیار مطلوبی بوده ایم.