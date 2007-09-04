مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران درگفتگو با مهر گفت: هم اکنون درکشور بیش از 25 هزارکیلومتر خطوط لوله انتقال گاز وجود دارد که سالانه دوهزار کیلومتر به این رقم افزوده می شود.

مصطفی کشکولی افزود: خطوط لوله گاز متناسب با مصرف گاز طبیعی درکشور توسعه می یابد و شرکت ملی گاز ایران نیز برنامه ریزی کرده تا امکانات تولید، انتقال و توزیع را توسعه دهد. به گفته وی، در سال گذشته بیش از 2900 کیلومتر خطوط لوله جدید گاز به خطوط موجود افزوده شده است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته با افزوده شدن سالانه دوهزار کیلومتر به خطوط لوله جدید ، طول خطوط لوله انتقال گاز کشور به 37 هزار کیلومتر می رسد.

کشکولی درباره واگذاری شرکت انتقال گاز ایران به بخش خصوصی گفت: از آنجا که دولت باید بر بخش انتقال گاز کشور نظارت داشته باشد درنتیجه نمی توان نسبت به واگذاری این بخش اقدام کرد.