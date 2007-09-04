سهم سالهای آغازین اسلام در فرهنگ و تمدن مسلمانان

با توجه به تأکید اسلام بر مسئله علم و دانش اندوزی، مسلمانان را بر آن داشت تا جایی که می توانند از این مسئله که اسلام بر آن تأکید فراوانی کرده، بهره برند. از زمان صدر اسلام که آموزش به عنوان یکی از واجبات دینی مطرح شد، ابتدا مساجد، خانه خلفا، امرا و منازل علما مکانی برای تدریس علم و خواندن و نوشتن مسائل دینی بود.

اما پس از گذشت زمان علوم مختلفی چون منطق، حساب و پزشکی و علوم دیگر به آن اضافه شد و با توجه به استقبال مردم، این اماکن به محلی برای مناقشات و مناظرات تبدیل شد که سر و صداهای فراوانی نیز تولید می کرد به ویژه اینکه مساجد مکانی آرام برای عبادت نبود. این مسئله عاملی شد تا کلاسهای درس در فضاهای خاصی تشکیل شود .

مسلمانان صدر اسلام بی صبرانه به کتابت روی آوردند و ضمن تألیف کتب مختلف، در ترجمه آثار نیز همت می گماشتند .

آنها تنها در زمینه های شعر، حفظ ضرب المثلها یا معرفی قرآن و حدیت اقدام نمی کردند، بلکه به جوانب مختلف علوم نظری و طبیعی نیز بسیار اهمیت می دادند، حتی با تأسیس اولین بیمارستان در دوران ولید، مکانی برای اسکان و نگهداری معلولان ذهنی، مورد اقتباس کشورهای اروپایی قرار گرفت؛ به طوری که پس از این دوران مشاهده می شود که بسیاری از بیمارستانهای ساخته شده در اروپا به شیوه بیمارستان ولید بوده است و این مسئله خود تشویقی برای شکوفایی علم و دانش میان مسلمانان به شمار می رفت.

با حمایت از فرهنگ ترجمه، فلاسفه و علمای مسلمان به فراگیری زبانهای بیگانه اقدام کردند تا بتوانند کتب مختلف را به زبان عربی ترجمه کنند. از سوی دیگر علمای غیر مسلمان که به دربار اموی راه پیدا می کردند، در صدد بودند علوم مختلفی چون طب و علوم مرتبط با شیمی و داروسازی را فراگرفته و از طریق ترجمه به ملل دیگر انتقال دهند.