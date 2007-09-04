۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

با رای خبرگان ملت؛

آیت‌الله مومن نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری شد

آیت‌الله محمد مومن نماینده استان قم در مجلس خبرگان رهبری با کسب 37 رای به عنوان نایب رئیس اول این مجلس انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای گیری برای تعیین رئیس و نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری که صبح امروز و پس از گشایش دومین اجلاسیه رسمی چهارمین دوره این مجلس انجام شد، آیت الله هاشمی رفسنجانی با کسب 41 رای به عنوان رئیس جدید جانشین مرحوم آیت الله علی مشکینی شد.

بر اساس انتخابات مذکور، آیت الله محمد مومن نماینده استان قم در مجلس خبرگان رهبری با کسب 37 رای به عنوان نایب رئیس اول انتخاب و جانشین آیت الله هاشمی رفسنجانی که اکنون در جایگاه ریاست این مجلس قرار گرفته است، شد.

"آیت الله محمد یزدی نایب رئیس دوم و آیت الله سید احمد خاتمی و حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی منشی های مجلس خبرگان رهبری هستند".

