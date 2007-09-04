یکی از مدیران کل استان فارس به اتهام رشوه گیری برکنار شد

خلیل بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: استاندار فارس شب قبل از ولادت امام زمان (عج) پس از محرز دانستن اتهام این مدیر کل به صورت شبانه پس از شش ساعت وی را از سمت خود برکنار و مدیر کل جدید را منصوب کرد.

وی ادامه داد: اتهام او دریافت 25 سکه بوده که پس از اطلاع استاندار وی را فورا عزل کرد.

مدیر کل دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس با تاکید بر اینکه اکثر مدیران استان مسئول و سالم هستند خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از نکات قوت دولت و نظام است که با محرز شدن چنین مسائلی با فرد مسئول به صورت سریع برخورد لازم صورت می گیرد.

بهرامی یادآوشد: برخورد با این مدیر کل تنها عزل از سمت بوده و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل نشده است.

به گفته این مسئول مدیر کل جدید این ارگان پس از تعطیلات روزهای گذشته کار خود را آغاز کرده است.