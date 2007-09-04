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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

یکی از مدیران کل استان فارس به اتهام رشوه گیری برکنار شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر ارزشیابی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس اعلام کرد: یکی از مدیران کل استان فارس به اتهام دریافت رشوه بادستور استاندار از کار برکنار شد.

 خلیل بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: استاندار فارس شب قبل از ولادت امام زمان (عج) پس از محرز دانستن اتهام این مدیر کل به صورت شبانه پس از شش ساعت وی را از سمت خود برکنار و مدیر کل جدید را منصوب کرد.

وی ادامه داد: اتهام او دریافت 25 سکه بوده که پس از اطلاع استاندار وی را فورا عزل کرد.

مدیر کل دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری فارس با تاکید بر اینکه اکثر مدیران استان مسئول و سالم هستند خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از نکات قوت دولت و نظام است که با محرز شدن چنین مسائلی با فرد مسئول به صورت سریع برخورد لازم صورت می گیرد.

بهرامی یادآوشد: برخورد با این مدیر کل تنها عزل از سمت بوده و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل نشده است.

به گفته این مسئول مدیر کل جدید این ارگان پس از تعطیلات روزهای گذشته کار خود را آغاز کرده است.

 

کد مطلب 545995

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