آرم طرح ترافیک صادره 86-85 تا اطلاع ثانوی معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین طلا گفت: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مکلف به رعایت مقررات و تصویب نرخ آرم طرح ترافیک از مجاری قانونی است و از آنجایی که در نرخ اعلام شده که بعضا وصول هم گردیده است ، مقررات مربوطه رعایت نشده است؛ از این رو به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و پلیس راهور اعلام شده است کما فی السابق عمل کنند وبدین ترتیب تا اطلاع ثانوی آرم های طرح ترافیک 85-86 دارای اعتبار و قانونی است و شهروندان محترم تهرانی می توانند با استفاده از مجوزهای قبلی در اختیار، در محدوده طرح ترافیک تردد کنند.

معاون استاندار تهران، اظهار داشت: پس از تعدیل نرخ های غیر مصوب، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران مستند به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مکلف به اعاده ما به التفاوت وجوه اخذ شده از سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

دکتر حسین طلا، در پایان اظهار امیدواری کرد : با توجه به سیاست های عمومی دولت خدمتگزار و رویکرد تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهردار تهران در کاهش هزینه های مترتب بر شهروندان ، موضوع با تعامل، بازنگری و تعدیل در قیمت ها در چارچوب مقررات مربوط حل و فصل گردد.