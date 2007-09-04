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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

اسپانیا خواستار گسترش همکاری با روسیه در زمینه انرژی شد

وزیر امور خارجه اسپانیا بر گسترش روابط کشورش با روسیه در زمینه انرژی و همکاری در جهت حل بحران های بین المللی و منطقه ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میگوئل آنخل موراتینوس که در حال حاضر از روسیه دیدن می کند، در گفتگو با اینترفکس گفت : خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر اسپانیا نیز در دیدار از روسیه که اواخر ماه سپتامبر(ماه جاری میلادی) صورت خواهد گرفت بر همکاری دو کشور برای حل مسائل بین المللی و منطقه ای تاکید خواهد کرد.

به گفته وزیرامور خارجه اسپانیا،مسائل فرهنگی، انرژی، روابط دو جانبه، تحولات خاورمیانه، موضوع هسته ای ایران، بالکان و همچنین ریاست اسپانیا بر سازمان همکاری وامنیت برای اروپا از جمله محورهای مذاکرات زاپاترو و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد بود.

این مقام اسپانیایی همچنین درباره موضع کشورش در قبال استقلال  کوزوو گفت : کوزوو یک موضوع اولویت داری به لحاظ سیاسی، دیپلماتیک، یا به لحاظ وضعیت حقوقی  برای اسپانیا نیست، اما مادرید نگران وضعیت حاکم بر این بخش و تاثیر آن در امنیت بالکان است و باید از راهکار دیپلماتیک برای حل این بحران استفاده کرد.

موراتینوس همچنین از خروج روسیه از پیمان نیروهای متعارف در اروپا ابراز نگرانی کرد و خواستار گفتگوی بیشتر در این باره شد.

کد مطلب 545998

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