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۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۱

طلبه دوم مضروب در حرم مطهر رضوی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد

طلبه دوم مضروب در حرم مطهر رضوی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد

مشهد ـ دومین طلبه مضروب در حرم مطهر رضوی دقایقی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعات به دست آمده، دو طلبه دیگر مضروب در حرم مطهر رضوی تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام پاکدامن از طلاب فعال در حاشیه شهر مشهد هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و تحت درمان است.

کد مطلب 5460080

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