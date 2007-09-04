تهران به اندازه مجموعه کشورهای خلیج فارس امکانات حمل و نقلی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود صفارزاده در جشن شب های تابستان که در بوستان ملت برگزار شد در جمع خانواده های شرکت کننده در این مراسم گفت : در حالی به امکانات حمل و نقلی بیشتری نیاز داریم که مدیریت شهری تهران حتی برای آماده سازی یک خط پر سرعت اتوبوس نیز با انواع موانع و محدودیت ها رو به رو است.

وی افزود: هدف از راه اندازی خط پرسرعت محور دپوی شرق - میدان آزادی افزایش میزان آسایش و ضریب ایمنی و نیز کاهش زمان سفر و اتلاف وقت مسافران است.

مدیر عامل سازمان ترافیک ورود و خروج راحت تر و سریعتر بانوان و به ویژه عدم نیاز به ارائه بلیط به راننده از سوی بانوان را از جمله ویژگی های خط پر سرعت اتوبوس بر شمرد و افزود : با دریافت بلیط قبل از سوار شدن به اتوبوس مشکل تاخیرهای ناشی از تحویل بلیط از سوی مسافران بر طرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه رفت و آمد همه شهروندان با وسیله نقلیه شخصی عملا امکان پذیر نیست اظهار داشت: با توجه به محدودیت ظرفیت معابر شهری باید به سمتی برویم که مترو و اتوبوس از چنان مقبولیتی برخوردار شوند که شهروندان آن را به وسیله نقلیه خودشان ترجیح دهند.

صفارزاده با طرح این سئوال که چرا باید یک اتوبوس با 40 مسافر به اندازه یک خودروی شخصی تک سرنشین در ترافیک معطل شود افزود: اتوبوس ها نباید پشت چراغ قرمز بمانند و بر این اساس مدیریت شهری همه اهتمام خود را به کار بسته تا جهت رفاه حال شهروندانی که از وسیله نقلیه جمعی استفاده می کنند چراغ های راهنمایی برای اتوبوس ها سبز شود.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک، با تاکید بر اینکه بدون اعمال مقررات بازدارنده در شهری مانند تهران عملا امکان اداره و کنترل شهر وجود ندارد خطاب به شهروندان حاضر در بوستان ملت گفت: از تمامی شهروندان که به علت وضع قوانین محدود کننده مانند اجرای طرح ترافیک دچار مشکل می شوند عذرخواهی می کنیم اما اطمینان داریم مردم فهیم ما با درک محدودیت ها مصالح جمعی را به منافع فردی ترجیح می دهند.