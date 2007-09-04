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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۴

فرصت اطلاع رسانی در دولت نهم نباید از دست برود

خرم اباد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: یکی از ایرادات وارد به دولت نهم ضعف اطلاع رسانی است که باید برطرف شود و از فرصت های موجود برای اطلاع رسانی بهره گیری کافی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد صارمی زاده پیش از ظهر امروز در همایش روابط عمومی های استاندار با بیان اینکه یکی از ایرادات وارد به دولت نهم ضعف اطلاع رسانی است اذعان داشت: باید با بالا بردن جایگاه روابط عمومی در ادارات استان فرصت طلایی اطلاع رسانی شفاف و صحیح را از دست نداد .

صارمی زاده با اشاره به اینکه فرهنگ بومی ما پشتوانه محکمی برای تنوع در اطلاع رسانی است تصریح کرد: ادبیات و فرهنگ غنی بومی لرستان در بحث اطلاع رسانی باید دستمایه روابط عمومی های استان قرار گرفته و از این سرمایه نهایت استفاده صورت گیرد.

محمد آریان پور دبیر همایش و مسئول اداره روابط عمومی استانداری لرستان نیز با اشاره به اینکه این همایش در راستای اجرای تبصره یک ماده پنج آیین نامه نحوه فعالیت و وظایف و اختیارات روابط عمومی ها مصوبه هیئت وزیران برگزار شده است اظهار داشت: طبق این مصوبه باید مجمع روابط عمومی های استان اقدام به برگزاری انتخابات نماید که در نتیجه آن پنج نفر به عنوان هیئت رئیسه، دو نفر به عنوان اعضای علی البدل، یک بازرس مجمع و یک بازرس علی البدل انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: این مجمع به ریاست استاندار و دبیری مسئول اداره روابط عمومی استانداری تشکیل خواهد شد.

آریان پوریادآور شد: در این همایش حدود 90 نفر از روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و نیروهای نظامی و انتظامی استان شرکت کرده اند.

در پایان این جلسه انتخابات مجمع عمومی روابط عمومی های لرستان به جلسه بعدی موکول شد.

کد مطلب 546014

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