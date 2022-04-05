وزیر کشور حکم شهردار تبریز را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین بجانی، روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: با صدور حکم هوشیار از سوی وزیر کشور، وی از امروز رسماً شهردار تبریز شد.

وی اظهار داشت: در حکم وحیدی خطاب به هوشیار، بر انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق برای تحقق اهداف و سیاست‌هایی همچون پایبندی به اصول و ضوابط معماری ایرانی – اسلامی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، رعایت ملاک‌های امانت، دینداری، کفایت و کارآمدی، شفافیت، تسهیل و تسریع در خدمات‌رسانی به شهروندان، رعایت توزیع عادلانه خدمات و امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار آسیب پذیر، توجه اساسی به ظرفیت جوانان، بانوان، ایثارگران، سالمندان و معلولان، اهتمام جدی به توسعه پایدار، افزایش نشاط معنوی، فرهنگی و اجتماعی، جلب مشارکت‌های مردمی و همکاری متقابل با مسئولان ملی و محلی تاکید شده است.

یعقوب هوشیار روز هفدهم اسفند ۱۴۰۰ با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان شهردار تبریز انتخاب شد.

در سوابق هوشیار می‌توان به شهرداری مناطق ۱۰ و ۵ تبریز، معاون فنی ستاد عتبات عالیات کشور و شهرداری منطقه ۱۸ تهران اشاره کرد.

قبل از وی عباس رنجبر به مدت حدود چهار ماه کلید شهر تبریز را در اختیار داشت که با استیضاح به کنار رفت.