افتتاح 4 فاز از بزرگراه آسیا تا پایان سال جاری/ ترافیک تهران با افتتاح بزرگراه آسیا تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر گودرزوند با بیان این مطلب گفت : بزرگراه آسیا به طول 7/6 کیلومتر از دره فرحزاد آغاز و همت ، رسالت و کاشانی را به یکدیگرمتصل می کند و از جنوب به اتوبان تهران - کرج می رسد .
وی با تاکید بر اینکه با بهره برداری از بزرگراه آسیا ترافیک تهران تسهیل خواهد شد ، تصریح کرد : با پایان پروژه بزرگ بزرگراه آسیا تمامی بزرگراههای غربی تهران به شرق متصل میشود که در این صورت میتوان بار ترافیکی را بین ورودی اصلی بزرگراه تهران- کرج و دیگر بزرگراههای اصلی غرب تهران همچون بزرگراه رسالت و همت توزیع و متعادل کرد.
گودرزوند تصریح کرد : این بزرگراه در واقع بزرگراههای همت، نیایش و حکیم را به اتوبان تهران - کرج متصل می کند و بار ترافیکی را بین ورودی تهران - کرج و دیگر بزرگراههای اصلی غرب تهران متعادل می کند .
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