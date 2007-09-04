ذخیره سازی انرژی از امواج رادیو - تلوبزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ایده جدید که به عنوان درخواستی برای ثبت اختراع اعلام شده است از بی نهایت بودن سیگنالهای رادیویی در امواج رادیو - تلوبزیونی استفاده شده تا بتوان با استفاده از آنتن های مخصوص به ذخیره سازی انرژی آنها پرداخت.

"برچسب های تشخیص فرکانس رادیویی" یا همان RFID ها به باتری نیاز ندارند و در عوض هر برچسب دارای آنتنی است که به مداری متصل بوده و طی آن ولتاژ سیگنال های AC (متناوب) به DC (مستقیم) تبدیل می شوند.

این برچسب در ادامه از این ولتاژ برای انتقال سیگنال خود استفاده می کند. درحقیقت این برچسب ها انرژی را از امواج رادیویی اطراف به دست می آورد.

بر اساس گزارش "نیو ساینتیست" ، مارلین میکل از مهندسان و محققان برجسته برق در دانشگاه پیتسبورگ ارایه کننده این ایده تاریخی بوده است. ایده وی شامل تولید برچسبهایی با مدارهای آنتنی فراوان است که هر یک برای جذب انرژی از فرکانس رادیویی مختلف در نظر گرفته شده اند.

این آنتن ها می توانند از نقاطی همچون ایستگاههای رادیویی، فرستنده های رادیویی سرویس های عمومی و هر سیستم مشابه دیگری تغذیه شوند.