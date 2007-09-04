سهمیه بندی بنزین تاثیرچندانی بر ترافیک تهران نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود صفارزاده ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بلافاصله پس از سهمیه بندی بنزین به دلیل هراس مردم از کمبود بنزین ترافیک کاهش یافت اما این کاهش کاملا مقطعی بود و با وجود راه حل ها و روش های غیر مجاز و غیر معمول ترس مردم از کمبود بنزین کاهش یافت و کم کم همه چیز به حالت اول بازگشت.

وی افزود: خرید و فروش بنزین به صورت آزاد، فروش کارت بنزین از یک سو و قول های مساعد دولت و امکان استفاده از سهمیه چند ماه از سوی دیگر باعث شد استفاده از خودروهای شخصی افزایش یابد و ترافیک آرام آرام به حالت اولیه برگردد.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار، ترافیک شهر تهران در روزهای اولیه پس از سهمیه بندی تا 15 درصد کاهش یافت اما اکنون ترافیک به وضع عادی برگشته و مطمینا با آغاز سال تحصیلی و افزایش سفرها ترافیک افزایش خواهد یافت.



مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک با اشاره به اینکه بسیاری از گره های ترافیکی شهر تهران نیز در روزهای اولیه سهمیه بندی بنزین رفع شده بود گفت: متاسفانه در حال حاضر تمام گره های ترافیکی نیز به حالت عادی برگشته اند و در واقع می توان گفت به جز دوران شک که یک دوره زمانی کوتاه مدت بوده، سهمیه بندی بنزین تاثیرچندانی بر ترافیک شهر تهران نداشته است.