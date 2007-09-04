شانزدهمین اجلاس سراسری نماز 15 شهریور آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام متوسل قائم مقام ستاد مرکزی ستاد اقامه‌ نماز اظهار داشت: در اجلاس نماز و خانواده مطابق همه ساله اجلاس با پیام رهبری شروع، با سخنرانی ریاست جمهوری ادامه یافته و ظهر روز جمعه در نماز جمعه اراک به پایان می رسد.

متوسل گفت: هدف از برپایی این اجلاس عرضه‌ فعالیتهای انجام شده در مورد نماز و برنامه های آتی ستاد است تا مسئولان نیز در جریان این فعالیتها قرار گیرند. کار این ستاد در 4 عنوان تمهید مقدمات نماز، تبلیغ مناسب، تعلیم فلسفه و احکام نماز و تعمیق نماز در دل و جان نمازگزاران تعریف شده است .

متوسل با یادآوری اینکه تبلیغ نماز به شکلهای مناسب از وظایف رسانه های کشور است، گفت : متأسفانه این امر به نحو مطلوبی انجام نمی شود و مسئله تعلیم نیز به صورت شایسته ای پیگیری نمی شود .

م مقام ستاد مرکزی اقامه نماز در ادامه به امر آموزش مهارتی روحانیون متولی امر نماز اشاره کرد و افزود: تعداد 6000 روحانی به صورت متمرکز و غیرمتمرکز آموزش مهارتی دریافت کرده اند که براساس آن شیوه‌ی برخورد مناسب با نماز گزاران، دعوت جوانان به نماز و آنچه را که باید برای نماز جماعت بدانند و... به آنها آموخته می شود.هم چنین این کار در دستگاه های اجرایی انجام شده و تعداد 700 تن از ائمه آموزش دیده‌اند. هم چنین سعی شده فعالان نماز نیز در دوره های آموزشی قرار گیرند.

متوسل با اشاره به فعالیتهای فرهنگی که ستاد در برنامه های خود دارد گفت: در این بخش 14 برنامه‌ کلی برای سطح کشور در نظر گرفته شده، از جمله مسابقات کتابخوانی در سطوح مختلف ، طرح اندیشه های سبز در قالب گفتگوی نماز، نشست علمی و دانشجویی درباره نماز، مسابقات اذان ، تجلیل از خادمان نماز که برگزاری مسابقه‌ تألیف کتاب از مهمترین آنها به شمار می رود.

قائم مقام ستاد مرکزی اقامه نماز، فعالیت کمیته نظارت را در بخش های برنامه ریزی، پیگیری و نظارت و تشکیل هیات داوری دانست و افزود: این بخش‌ها پس از ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های مختلف، نتایج حاصله را در اجلاسها اعلام می کند که هدایایی نیز به رسم یادبود به دستگاه های برتر اعطا خواهد شد.

وی یادآور شد: پشتوانه‌های ستاد سه عامل هستند یکی از آنها پیام رهبری است که مبنای فعالیت‌های ستاد است که البته این پیام ها در طول سال های گذشته جمع آوری شده و تحت عنوان پیام معنویت منتشر شده است. دومین پشتوانه آیین نامه مصوبه هیئت دولت و سومین آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی در مورد اینکه ستاد اقامه نماز تا چه اندازه به اهداف مورد نظر خود دست یافته، گفت: بحث نماز کار فیزیکی نیست که با اجبار انجام شود، بلکه کار عبادی است که با اختیار خود افراد صورت می گیرد اگر نگاه ما این طور باشد وظیفه‌ معلمان، مربیان، مسئولین در دو مرحله‌ فراهم کردن شرایط و انجام تبلیغات و تعلیم مناسب است، اما اینکه پس از آن چه اتفاقی می افتد کار ما نیست.

وی یادآور شد: کسی نمی تواند شخص دیگری را به زور و الزام به نماز دعوت کند، اما می توانیم دعوت و تشویق را برای افراد به کار گیریم. باید توجه داشت که مقوله نماز یک مقوله فرهنگی است که در این مقوله اجبار جایی ندارد و حتی معلمان نیز نباید در مدارس با زور بچه ها را به نماز بکشانند، بلکه باید از ابزارهای تشویقی در این راستا استفاده کنند.

متوسل در مورد درباره اینکه آیا اقدامی برای بازگذاشتن در مسجد جهت اقامه نماز در ساعتهای پس از اذان صورت گرفته، اعلام کرد: ما با هیچ دستگاهی از جمله امور مساجد ارتباط کاری ندارم و تنها وظیفه ما تبلیغ و تعلیم است و اینکه نماز در کجا ادا شود بسته به دستگاه های مرتبط است. البته این مطلب به صورت پیشنهاد مطرح شده، اما ستاد کار تصدی گری انجام نمی دهد. ما نسبت به امر مسجد دخالتی نداریم و امور مساجد با هماهنگی هیئت امنای خود اداره می شود.

شانزدهمین اجلاس سراسری نماز با همکاری استانداری استان مرکزی، سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و واحد بسیج خواهران تحت عنوان نماز و خانواده برگزار می شود.