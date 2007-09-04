مهمترین هدف دشمن حمله به باورهای دینی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ پاسدار احمد محمدی در مراسم اختتامیه کلاس های تابستانی طرح میثاق بروجرد با بیان این مطلب اظهار داشت: دشمنان اسلام در تلاشند با شناسایی و حمله فرهنگی به نقاط قوت نظام و ارزش های انقلاب اسلامی، جوانان ما را از مسیر انقلاب دور کنند .

وی برگزاری و اجرای برنامه‌های پر محتوای فرهنگی مانند طرح میثاق را در هدایت و افزایش آگاهی جوانان موثر دانست و اجرای این مهم را از برنامه‌های اولویت دار بسیج برشمرد .

در ادامه این مراسم مسوول کانون بسیج جوانان بروجرد با اشاره به حضور بیش از 6 هزار و 500 دانش آموز در طرح میثاق امسال اذعان داشت: از این تعداد سه هزار نفر دانش‌آموز دختر و بقیه پسر بودند که در قالب 40 پایگاه آموزش‌های لازم را در زمینه های فنی و حرفه‌ای، هنری و فرهنگی، ورزشی، قرآن، معارف اسلامی، رایانه و امداد و نجات فرا گرفتند.

وی تصریح کرد: تابستان سال گذشته نیز پنج هزار نفر از خواهران و برادران بسیجی بروجرد در این کلاس‌های آموزشی حضور داشتند.