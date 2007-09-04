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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

مهمترین هدف دشمن حمله به باورهای دینی جوانان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: مهمترین هدف دشمن حمله به باورهای دینی و فرهنگ اسلامی و انقلابی جوانان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ پاسدار احمد محمدی در مراسم اختتامیه کلاس های تابستانی طرح میثاق بروجرد با بیان این مطلب اظهار داشت: دشمنان اسلام در تلاشند با شناسایی و حمله فرهنگی به نقاط قوت نظام و ارزش های انقلاب اسلامی، جوانان ما را از مسیر انقلاب دور کنند .

وی برگزاری و اجرای برنامه‌های پر محتوای فرهنگی مانند طرح میثاق را در هدایت و افزایش آگاهی جوانان موثر دانست و اجرای این مهم را از برنامه‌های اولویت دار بسیج برشمرد .

در ادامه این مراسم مسوول کانون بسیج جوانان بروجرد با اشاره به حضور بیش از 6 هزار و 500 دانش آموز در طرح میثاق امسال اذعان داشت: از این تعداد سه هزار نفر دانش‌آموز دختر و بقیه پسر بودند که در قالب 40 پایگاه آموزش‌های لازم را در زمینه های فنی و حرفه‌ای، هنری و فرهنگی، ورزشی، قرآن، معارف اسلامی، رایانه و امداد و نجات فرا گرفتند.

وی تصریح کرد: تابستان سال گذشته نیز پنج هزار نفر از خواهران و برادران بسیجی بروجرد در این کلاس‌های آموزشی حضور داشتند.

کد مطلب 546058

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