پارکینگ طبقاتی شهر بندرعباس افتتاح شد

منصور آرامی شب گذشته در حاشیه افتتاح این پروژه افزود: این پارکینگ با زیربنای یک هزار مترمربع در شش طبقه ساخته شضده و ظرفیت پذیرش ‪ ۳۰۰‬دستگاه خودرو را بطور همزمان دارد.

وی گفت:از کل مبلغ هزینه شده هفت میلیارد ریال به صورت تسهیلات بانکی و وام زودبازده بوده است.

آرامی ،هدف ازساخت این پارکینگ طبقاتی را پاسخ به نیاز روز افزون مردم برای توقف خودرو در این منطقه که محل کسب وکار ومطب‌های پزشکان متخصص می‌باشد، عنوان کرد.

شهردار بندرعباس گفت:برخی از ساخت وسازهاو ساختمان‌های بلند مرتبه در محدوده شهر بندرعباس پارکینگ ندارند ومشکلاتی برای مردم ایجاد شده است.

آرامی افزود: ازاین رو طرح ساخت پارکینگ طبقاتی و موظف کردن سازندگان بناهای جدید به داشتن پارکینگ دردستور کار شهرداری قرارگرفت که پارکینگ طبقاتی موجود یکی از این طرحهاست.