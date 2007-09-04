دل پیه رو برنده جایزه "پاطلایی" شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسایت گل، جایزه "پاطلایی" هر ساله از سوی "باشگاه جهانی قهرمانان" واقع در موناکو فرانسه به بازیکنان بالای 29 سالی اهدا می شود که آمیزه ای از موفقیت های شخصی و تیمی را به دست آورند.

دل پیه رو در سال 2007 به علت تلاش برای بازگرداندن یوونتوس به سری آ رقابت های ایتالیا به این عنوان نائل شد. روبرتو کارلوس به دلیل کمک به رئال مادرید برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا به عنوان نفر دوم برگزیده شد و دیوید بکهام هم به دلیل مشابه درجای سوم ایستاد.

برپایه این گزارش، پائولو مالدینی چهارم شد و بالاتر از لوییز فیگو و تیه ری آنری قرار گرفت. فابیو کاناوارو، مارکوس کافو، رایان گیگز و رائول گونزالس هم نفرات هفتم تا دهم این فهرست هستند.

امسال برای پنجمین بار است که این جایزه به بازیکنی اهدا می شود. در 4 دوره گذشته روبرتو باجو، پاول ندود، آندری شوچنکو و رونالدو برنده جایزه "پاطلایی" شده اند.