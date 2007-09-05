سی و سومین شماره فصلنامه "هفت آسمان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سنت و عقلانیت در گفتگو با سید حسین نصر، عرفان نقطه عزیمت نوشته اندرهیل ترجمه محمد کیوانفر، مرجئه نوشته شهاب الدین وحیدی، زندگینامه حسین بن حمدان خصیبی بنیانگذار فرقه علوی نوشته آرون فرایمن و ترجمه محمد حسن محمدی مظفر از جمله مطالب درج شده در این شماره از نشریه هفت آسمان است .

مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری نوشته زابینه اشمیتکه و ترجمه محمد کاظم رحمتی، پیامبد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط خروج یا هبوط؟ از عبدالرحیم سلیمانی، دین نامه جعلی زرتشتیان از سید حسن حسینی آصف، نقد مقاله باز اندیشی سنت معنوی پیامبر اسلام(ص) از قاسم جوادی و دانش نامه دین نیز از دیگر مقالات منتشر شده در شماره سی و سوم نشریه هفت آسمان مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب قم است .

در مقاله مرجئه از شهاب الدین وحیدی آمده است: مسئله اصلى تفکر و اندیشه اسلامى و انشعابهاى فرقه اى مسلمانان در قرون نخست هجرى، مفهوم ایمان و مباحث پیرامون آن بود. تفکر ارجاء نیز یکى از این گرایش هاى فکرى بود که در نیمه دوم قرن اول هجرى، حسن بن محمد حنفیه در شهر کوفه آن را مطرح کرد. عقاید آنها عبارت اند از: 1. حکم مرتکب کبیره باید تا روز قیامت به تأخیر افتد و امید به نجات و بخشش وى نیز باشد. 2. با وجود ایمان ارتکاب گناه کبیره ضررى ندارد، همان طور که اطاعت با وجود کفر فایده نخواهد داشت. 3. اطاعت از امام و خلیفه و اقامه جماعت به امامت آنها در صورتى که مرتکب کبیره شوند، مانعى ندارد. 4. حوزه عمل از حوزه مفهوم و حقیقت ایمان خارج است.

ایمان به عنوان هسته مرکزى دین، یکى از مهم ترین مباحث الاهیاتى ادیان مختلف و اخلاق دینى بشر به شمار مى رود که از قرن اول هجرى بحث هایى پیرامون زوایاى آن شروع شده و هنوز ـ بعد از چهارده قرن ـ یکى از اساسى ترین مباحث جنجالى جهان اسلام است.

فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب "هفت آسمان" به صاحب امتیازی سید ابوالحسن نواب و سردبیری حمیدرضا شریعتمداری منتشر می شود .