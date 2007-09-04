بزرگترین بانک مایکوباکتریولوژی منطقه مدیترانه شرقی در ایران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی امروز در مراسم افتتاح پژوهشکده سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری افزود: این بانک بزرگترین بانک باکتری های جمع آوری شده در مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی است.

وی اضافه کرد: مرکز تحقیقات باقتی در این پژوهشکده طی 5 سال آینده به عنوان یکی مراکز بزرگ تحقیقاتی منطقه تبدیل خواهد شد و در مرکز تجهیزات پزشکی این پژوهشکده نیز چندین ابزار جدید موثر در پیوند ریه و بیماری های ریوی تهیه شده است.

زالی یاد آور شد: بیمارستان مسیح دانشوری در سال 65 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیوست و در سال 71 به عنوان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی این دانشگاه کار خود را ادامه داد. مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی نیز توانست از سال های اولیه به عنوان مرجع منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در زمینه سل فعالیت کند.

وی اضافه کرد: قطب علمی کشور در زمینه سل و بیماری های ریه و انتخاب به عنوان یکی از مراکز 6 گانه همکار بین المللی در منطقه مدیترانه شرقی EMRO در مورد کنترل دخانیات از دیگر افتخارات این مرکز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به همزمانی افتتاح پژوهشکده سل و بیماری های ریوی و تولد ابوریحان بیرونی گفت: این عالم فرزانه ایرانی در یکی از رساله های خود به گیاهان دارویی پرداخته است و در آن زمان توانسته بیماری فابیسم را تشخیص دهد.

وی ایجاد پژوهشکده سل و بیماری های ریوی را به همراه 5 مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه را نتیجه تلاش دکتر ولایتی و همکاران شان در این مرکز برشمرد .

به گزارش مهر، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری با حضور دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر علی ولایتی رئیس پژوهشکده، دکتر ایرج فاضل رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه و معاونین و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.