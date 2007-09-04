فوریت طرح ارائه کارنامه مدیران مناطق شهرداری به تصویب نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران که امروز در صحن علنی شورا تشکیل شد، خسرو دانشجو درمورد طرح ارائه کارنامه مدیران و مسئولین شهرداری خاطرنشان کرد: فلسفه پیشنهاد این طرح این است که لازم است که مدیران به دقت مورد بررسی قرار گرفته و کارایی و توانایی شان مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهروندان نیز حق دارند از میزان توفیق مدیران شهری در حوزه های مختلف فعالیتشان آگاه باشند و در جریان چگونگی عملکرد شهرداری در حوزه های مختلف قرار بگیرند.

بیادی ، عضو دیگر شورا نیز یاد آور شد: این طرح بحث تشکیلاتی بوده و عزل و نصب مدیران مربوط به مسائل اجرایی است و مربوط به شورا نمی شود. شهرداری در زمینه بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران خود فعالیت های زیادی را انجام داده و در ابتدا باید توضیح شهرداری را در این مورد شنید و این طرح را باید در غالب یک نامه از شهرداری خواست و با فوریت آن مخالفیم.

بیادی افزود: عزل و نصب مدیران و سایر مسئولین هم اکنون در شهرداری قانونمند ونظام مند است و دستورالعمل های آن در شهردرای موجوداست.

دکتر محمد تقوی معاون حقوقی و پارلمانی شهرداری در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: ابزارهایی از قبیل استیضاح ، سئوال و عزل بالاترین مقام شهرداری از ابزارهای قانونی شورا برای نظارت بر عملکرد شهرداری ا ست.

وی یاد آورد شد: معاونین ، مدیران ،مدیران کل و شهرداران مناطق شهرداری حتی فراتر از طرح مصوب هیئت وزیران در سال 81 مورد ارزشیابی ، ارزیابی و بررسی قرار می گیرند و به تمام مدیران در حوزه های مختلف نمره های محرمانه ای تعلق می گیرد که در بررسی فعالیت آنها بسیار موثر است.

معاون شهرداری تهران تاکید کرد: باید ضمانت های اجرایی این طرح نیز مشخص شود که پس از مشخص شدن نتیجه عملکرد و فعالیت مدیران و یا کسب نمره ضعیف، مدیران عزل می شوند یا نه ؟

پروین احمدی نژاد نیز خاطرنشان کرد: در این طرح بحث عزل و نصب مطرح نیست و فقط بر بکارگیری یک مکانیزم نظام مند و یک سری اصول در ایران باره تاکید شده است و باید توجه داشت که نظارت جزو وظایف شورای شهر است.

خسرو دانشجو هم چنین یاد آور شد: بنای دخالت در کار عزل و نصب را در شهرداری نداریم و این طرح بیان می کند که هر فرد پس از نصب در هر مقام باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و هر مدیر پس از مدتی از فعالیت خود صاحب کارنامه عملکرد و نمره مشخص باشد و مردم نیز باید درجریان آن قرار بگیرند.

وی افزود: بحث این نیست که نظارت باید توسط شورا باشد یا شهرداری ، بلکه باید مکانیزم موجود شهرداری بررسی شود.

مرتضی طلایی نیز تصریح کرد: همه به نظارت شورا بر مدیریت شهرداری معتقدند و به نظر می رسد به جهت عدم اطلاع از مکانیز موجود شهرداری در این خصوص یک خلا وجود دارد و پیشنهاد می کنم شهرداری مکانیزم خود را جهت بررسی به شورا ارائه کند.

حبیب کاشانی عضو دیگر شورای شهر تاکید کرد: کلیه نظامات و ضوابط در شهرداری وجود دارد و ملاکهای مختلفی را در نظر می گیرند و این مسئله در بین مدیران مناطق در شهرداری کاملا مشهود است و بطور کلی مدیران شهرداری پس از گرفتن حکم رها نمی شوند و دائما مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار می گیرند.

براساس این گزازش ، یک فوریت این طرح پس از صحبت های موافقان و مخالفات به تصویب نرسید و قرار شد این طرح بصورت عادی در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.