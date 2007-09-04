آمریکا نقش غیرسازنده در لبنان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم در گفتگو با روزنامه الاخبار لبنان اظهار داشت : قدرتهایی نظیر آمریکا هستند که همچنان نقش غیرسازنده ای را در لبنان بازی می کنند.

وی افزود: رهبران سیاسی لبنان باید منافع لبنان و ملت این کشور را در صدر اولویت ها و سیاست های خود قرار دهند و اگر این امر صورت گیرد که امیدواریم همین طور باشد، انتخابات ریاست جمهوری لبنان فرصتی برای تقویت دوباره وحدت و همبستگی در این کشور خواهد بود.

المعلم تاکید کرد: راه حل پایان یافتن بحران سیاسی لبنان نباید از خارج از این کشور باشد، بلکه لازم است تا خود لبنانی ها در داخل به این راه حل دست یابند تا پایدار بماند و دستیابی به این راه حل به نوبه خود نیازمند توافق گروه های سیاسی و عدم غلبه یک گروه بر دیگری است.

وی گفت: نبیه بری رئیس مجلس لبنان ابتکاری صد در صد لبنانی را پیشنهاد کرد که گروه های سیاسی لبنان همچنان درحال بحث و بررسی آن هستند و امیدواریم که به تفاهم و وفاق برسند.

رئیس مجلس لبنان اخیرا ابتکاری را برای حل بحران لبنان پیشنهاد کرد که اگر رئیس جمهور آینده لبنان به اتفاق آرای جریان های سیاسی انتخاب شود، جناح مخالف دولت آماده خواهد بود تا از درخواست خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کند.