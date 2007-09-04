به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد دلایل لغو غیرمنتظره نمایش فیلم جدید آلن با بازی کالین فارل و یوان مگرگور در آخرین لحظه در هاله ابهام قرار دارد. گروهی از منابع نزدیک به فیلمورو، توزیع کننده ایتالیایی "رویای کاساندرا"، گفته اند این شرکت ترجیح می داد فیلم آلن در جشنواره فیلم رم و نه ونیز افتتاح شود. دلیل بیرون کشیدن فیلم از جشنواره هر چه باشد، تماشاگرانی که در آخرین ساعات روز شنبه در یک نشست مطبوعاتی حاضر بودند، لوگو فیلمورو را هو کردند.



آلن که از هواداران سرسخت جشنواره فیلم ونیز است، در جلسه مطبوعاتی پس از نمایش فیلم خود اعلام کرد فیلمبرداری پروژه جدید او که داستان آن در اسپانیا اتفاق می افتد و عنوان آن هنوز مشخص نشده، در بارسلونا به پایان رسیده است. او در عین حال از اشتیاق خود به کار در لندن، جایی که فیلم های "امتیاز نهایی"، "خبر دست اول" و "رویای کاساندرا" را در آن ساخت، گفت و با تعریف از همه چیز بریتانیایی ها از تکنیسین گرفته تا آب و هوا افزود: "قطعا دوست دارم فیلم دیگری در لندن بسازم."



"رویای کاساندرا" که با واکنش متفاوت منتقدان رو به رو شد، از فیلم های تاریکتر کارنامه فیلمساز نیویورکی است. این فیلم داستان دو برادر یان (مگرگور) و تری (فارل) و سرنوشتی است که با توطئه عمویی ثروتمند (تام ویلکینسن) برای آنها رقم می خورد.

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