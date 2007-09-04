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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۳

آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ نماز نقش مهمی دارد

آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ نماز نقش مهمی دارد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ نماز بین جوانان و نوجوانان نقش مهمی دارد.

احمدعلی حاج کریم امروز در آستانه ‌برگزاری شانزدهمین اجلاس سراسری نماز در اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای نهادینه شدن نماز در جامعه و بین جوانان باید نهادهای اثر گذار خانواده و آموزش و پرورش همسو حرکت کنند.

وی با بیان اینکه نهادینه شدن فرهنگ نماز در خانواده، مانع بروزناهنجاریهای اجتماعی می‌شود اظهار داشت: دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش با تعامل و هماهنگی می توانند میل به نماز را در نوجوانان و جوانان به منصه ظهور برسانند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی  افزود: الگوگیری نوجوانان و جوانان از این دو نهاد بیش از سایر نهادها و گروه ها است، بنابراین با شناخت نیازهای دوران حساس نوجوانی باید این قشر را با نماز بیشتر مانوس کرد.

وی  اضافه کرد: زمانی که فرد از دوران نوجوانی با نماز و اهمیت ادای آن آشنا شود، این امر در ضمیر آدمی نهادینه خواهد شد.

حاج کریم تصریح کرد: خانواده، مسئولان، امامان جماعت، مربیان و معلمان مسئولیت سنگینی برای نهادینه شدن فرهنگ نماز و آشنایی بیشتر جوانان با فرایض نماز برعهده دارند.

شانزدهمین ‌اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و خانواده باحضور و سخنرانی رئیس جمهور از‪ ۱۵‬شهریور ماه جاری به مدت دو روز در اراک برگزار می‌شود.

کد مطلب 546089

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