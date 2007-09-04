آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ نماز نقش مهمی دارد

احمدعلی حاج کریم امروز در آستانه ‌برگزاری شانزدهمین اجلاس سراسری نماز در اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای نهادینه شدن نماز در جامعه و بین جوانان باید نهادهای اثر گذار خانواده و آموزش و پرورش همسو حرکت کنند.

وی با بیان اینکه نهادینه شدن فرهنگ نماز در خانواده، مانع بروزناهنجاریهای اجتماعی می‌شود اظهار داشت: دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش با تعامل و هماهنگی می توانند میل به نماز را در نوجوانان و جوانان به منصه ظهور برسانند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: الگوگیری نوجوانان و جوانان از این دو نهاد بیش از سایر نهادها و گروه ها است، بنابراین با شناخت نیازهای دوران حساس نوجوانی باید این قشر را با نماز بیشتر مانوس کرد.

وی اضافه کرد: زمانی که فرد از دوران نوجوانی با نماز و اهمیت ادای آن آشنا شود، این امر در ضمیر آدمی نهادینه خواهد شد.

حاج کریم تصریح کرد: خانواده، مسئولان، امامان جماعت، مربیان و معلمان مسئولیت سنگینی برای نهادینه شدن فرهنگ نماز و آشنایی بیشتر جوانان با فرایض نماز برعهده دارند.