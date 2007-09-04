خانواده های تحت پوشش کمیته امداد فارس افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید ظهر امروز در نشستی خبری افزود: امسال برای اولین بار در طول پنج سال اخیر، با جذب شماری از پشت نوبتی های این نهاد، 27 درصد به جمعیت آماری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس افزوده شد.

وی یادآورشد: بخشی از پشت نوبتی های جذب شده مربوط به سالمندان روستایی بالای 60سال سن (طرح شهید رجایی) و شماری نیز خانواده های فاقد سرپرست هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی فارس از افزایش شمار زنان سرپرست خانواده در این استان خبر داد و افزود: آمار کنونی زنان سرپرست خانوار نسبت به سال های پیشین شش درصد افزایش یافته است.

امید از طلاق، از دست دادن سرپرست خانواده و ... به عنوان دلایل افزایش زنان مذکور یاد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه کمیته امداد فارس از نظر اشتغال زایی با رشد 166درصدی مواجه بوده خاطرنشان کرد: در بخش اشتغال زایی سهم کمیته امداد فارس ایجاد سه هزار و 800شغل بوده که در این خصوص از سهمیه خود نیز پرونده های بیشتری تکمیل و به بانک ها ارائه کرده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس تاکید کرد: با رغم اینکه سهم این نهاد حدود سه هزار و 800 پرونده بوده اما کمیته امداد فارس نزدیک به هفت هزار پرونده را تکیمل و به بانک ارسال کرده اما به دلیل اینکه سهم خود اشتغالی از بودجه اصلی کم شده برخی از پرونده ها در بانک ها سرگردان مانده اند.

امید خاطرنشان کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات اختصاصی کمیته امداد استان از رقم 35 میلیارد تومان حدود سه هزار و 500 شغل در فارس ایجاد شده است.

وی همچنین از آغاز توزیع سبد غذایی خانواده هایی که در خشکسالی های اخیر روستا های فارس دچار ضرر های مالی شدید شده اند خبر داد و افزود: در حال حاضر پنج میلیارد و 100میلیون تومان بودجه برای شهرستان های فارس اختصاص یافته که این بودجه در قالب بن های خرید شامل20کیلو برنج، هشت کیلو و 100گرم روغن و سه کیلو قند و شکر برای هر نفر توزیع خواهد شد که در حال حاضر این امر آغاز شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان فارس خاطرنشان کرد: تنها شرط استفاده از این سبد های غذایی تحت پوشش کمیته امداد نبودن است.

امید تاکید کرد: این طرح در استان فارس 304 هزار نفر را در برگرفته که شامل تمام شهرستان های جنوب و برخی از شهرستان های غربی فارس می شود.

وی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اقدامات کمیته امداد امام استان در ماه مبارک رمضان گفت: در این ماه کمیته امداد استان فارس چهار برنامه از جمله گلریزان آزادسازی زندانیان، اکرام و اطعام و... را اجرا خواهد کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام استان فارس ضمن ارزیابی مثبت از مبالغ جمع آوری شده در گلریزان سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود یک میلیارد تومان در مراسم گلریزان آزادسازی زنداینان فارس جمع آوری شده که این مبلغ از میانگین کشوری نیز زیاد تر بود.