بوش بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به استرالیا، مردم این کشور وی را بدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده می دانند.

برهمین اساس، نتایج یک نظر سنجی جدید که توسط موسسه "گلگسی" در استرالیا انجام شده نشان می دهد 52 درصد مردم این کشور بوش را بدترین رئیس جمهور آمریکا دانسته و 32 درصد با این مسئله مخالف بودند.

"رابرت مار" سخنگوی این انجمن با اعلام خبر فوق، گفت: استرالیایی‌ها ضد آمریکایی نیستند، آنها مخالف سیاست‌های بوش به ویژه موضوع حمله به عراق هستند.

رابرت مار افزود: استرالیایی‌ها به اندازه کافی باهوش هستند که تفاوت بین رئیس جمهوری با عملکرد بد و آمریکایی های خوب را بدانند.

این در حالی است که "جان هاوارد" نخست وزیر استرالیا یکی از حامیان اصلی سیاست‌های بوش در عراق است.

لازم به ذکر است بوش صبح امروز عراق را به مقصد استرالیا و به منظور شرکت در اجلاس اپک ترک کرده و قرار است پس از غروب آفتاب وارد استرالیا شود؛ در همین حال از استرالیا خبر می رسد که مردم این کشور در سیدنی و چند شهر دیگر تظاهرات بر ضد بوش برپا کرده اند؛ پلیس استرالیا احتمال می دهد همزمان با ورود بوش به این کشور، آشوب هایی در سیدنی و چند شهر دیگر رخ دهد.

در همین رابطه چندی پیش نیز روزنامه واشنگتن پست در مطلبی نوشته بود : میزان نارضایتی مردم آمریکا از رئیس جمهوری خود تا حدی افزایش یافته که ممکن است وی به بدترین رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ این کشور تبدیل شود.