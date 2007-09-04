تحصیل 600 دانش آموز پایه متوسطه درمدرسه دارالفنون

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود : مراحل اداری پیوستن دبیرستان دارالفنون به مدارس" ماندگار" کشور در حال انجام است .

وی به ارائه گزارشی مبسوط از تمام امکانات و شرایط ماندگاری این مدرسه خبر داد و افزود : چنانچه این امر محقق شود با احتساب مدرسه البرز، پایتخت دارای دو مدرسه ماندگار خواهد شد .

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت : مدرسه دارالفنون از سال تحصیلی آینده با نگرشی ویژه مبتنی بر جهت گیری های نظام آموزشی دانش آموزان مستعد را در خود جای می دهد و امید می رود تک تک افراد آن شخصیتی مانند امیر کبیر داشته باشند .