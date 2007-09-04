  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

سال آینده انجام می شود ؛

تحصیل 600 دانش آموز پایه متوسطه درمدرسه دارالفنون

تحصیل 600 دانش آموز پایه متوسطه درمدرسه دارالفنون

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: طی هماهنگی های انجام شده با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در صورت فراهم شدن تمام مقدمات اولیه، مهر سال آینده حدود 600 دانش آموز پایه متوسطه در مدرسه دارالفنون به تحصیل می پردازند .

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود : مراحل اداری پیوستن دبیرستان دارالفنون به مدارس" ماندگار"  کشور در حال انجام است .

وی به ارائه گزارشی مبسوط از تمام امکانات و شرایط ماندگاری این مدرسه خبر داد و افزود : چنانچه این امر محقق شود با احتساب مدرسه البرز، پایتخت دارای دو مدرسه ماندگار خواهد شد .

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت : مدرسه دارالفنون از سال تحصیلی آینده با نگرشی ویژه مبتنی بر جهت گیری های نظام آموزشی دانش آموزان مستعد را در خود جای می دهد و امید می رود تک تک افراد آن شخصیتی مانند امیر کبیر داشته باشند . 

کد مطلب 546103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها