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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

پارسی نژاد داستان زندگی سید رضی و امام محمد غزالی را نوشت

پارسی نژاد داستان زندگی سید رضی و امام محمد غزالی را نوشت

داستان تاریخی "دوست خدا" نوشته کامران پارسی نژاد توسط نشر تکا برای گروه سنی نوجوانان به بازار خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این داستان به زندگی و رفتار دو شخصیت مهم علمی، امام محمد غزالی و سید رضی پرداخته شده و در فضای کاملا داستانی زندگی، اندیشه و باورهای این افراد نگاشته شده است.

پارسی نژاد به خبرنگار مهر گفت: نگارش داستان زندگی مشاهیر خود یک خلق مجدد و بسیار طاقت فرسا است. از نظر من این کار خیلی مشکل تر از خلق و نگارش داستان هایی است که نویسنده از ابتدا طرح اولیه را خود تدوین کرده است.

وی ادامه داد: در این گونه داستان ها نویسنده باید تا آنجا که می تواند تلاش کند زندگی قهرمان یا قهرمانان داستان را به گونه ای مطرح کند که به خاطره منتهی نشود و رنگ و بوی حقیقت را از دست ندهد.

کامران پارسی نژاد نویسنده آثاری چون "خورشید در آتش"، "جنگی داشتیم ، داستانی داشتیم"، "نقد و بررسی آثار جمال زاده"، "رویای شریف" و... است.

کد مطلب 546106

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