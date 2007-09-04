پارسی نژاد داستان زندگی سید رضی و امام محمد غزالی را نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این داستان به زندگی و رفتار دو شخصیت مهم علمی، امام محمد غزالی و سید رضی پرداخته شده و در فضای کاملا داستانی زندگی، اندیشه و باورهای این افراد نگاشته شده است.

پارسی نژاد به خبرنگار مهر گفت: نگارش داستان زندگی مشاهیر خود یک خلق مجدد و بسیار طاقت فرسا است. از نظر من این کار خیلی مشکل تر از خلق و نگارش داستان هایی است که نویسنده از ابتدا طرح اولیه را خود تدوین کرده است.

وی ادامه داد: در این گونه داستان ها نویسنده باید تا آنجا که می تواند تلاش کند زندگی قهرمان یا قهرمانان داستان را به گونه ای مطرح کند که به خاطره منتهی نشود و رنگ و بوی حقیقت را از دست ندهد.

کامران پارسی نژاد نویسنده آثاری چون "خورشید در آتش"، "جنگی داشتیم ، داستانی داشتیم"، "نقد و بررسی آثار جمال زاده"، "رویای شریف" و... است.