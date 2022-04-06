برگزاری کارگاه آموزشی اشتغالزایی ویژه مددجویان سرپل ذهابی

علی اکرم منصوری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توانمند سازی مددجویان در حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) یک دوره مقدماتی آموزش اشتغالزایی در سرپل ذهاب برگزار کردیم.
وی افزود: در این دوره ۴۰ نفر از سرپرستان خانوار و مستعدین اجرای طرحهای اشتغالزایی با رعایت دستورالعملهای بهداشتی شرکت کردند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: با توجه به رسالت کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای اشتغالزایی مددجویان، این دوره با تمام ظرفیت ممکن برگزار شد.
وی ادامه داد: در این دوره در خصوص اجرای طرحهای اشتغالزایی در روستاها و نحوه دریافت تسهیلات آموزشهای لازم به مددجویان سرپل ذهابی ارائه شد.
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