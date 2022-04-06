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۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) سرپل ذهاب خبر داد؛

برگزاری کارگاه آموزشی اشتغالزایی ویژه مددجویان سرپل ذهابی

برگزاری کارگاه آموزشی اشتغالزایی ویژه مددجویان سرپل ذهابی

کرمانشاه- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) سرپل ذهاب از برگزاری کارگاه آموزشی اشتغالزایی ویژه مددجویان سرپل ذهابی در این شهرستان خبر داد.

علی اکرم منصوری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توانمند سازی مددجویان در حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) یک دوره مقدماتی آموزش اشتغالزایی در سرپل ذهاب برگزار کردیم.

وی افزود: در این دوره ۴۰ نفر از سرپرستان خانوار و مستعدین اجرای طرح‌های اشتغالزایی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شرکت کردند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: با توجه به رسالت کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای اشتغالزایی مددجویان، این دوره با تمام ظرفیت ممکن برگزار شد.

وی ادامه داد: در این دوره در خصوص اجرای طرح‌های اشتغالزایی در روستاها و نحوه دریافت تسهیلات آموزش‌های لازم به مددجویان سرپل ذهابی ارائه شد.

کد مطلب 5461078

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