به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جلسه علنی امروز شورای شهر، در خصوص این طرح گفت: دلیل بروز بسیاری از مشکلات در برخی پروژه های شهری نظیر نواب ، فقدان مطالعات اجتماعی، فرهنگی قبل از انجام این پروژه ها بوده است. و اگر در مورد پروژه نواب این مطالعات صورت می گرفت امروز شاهد بروز مشکلات برای شهروندان آن منطقه نبودیم.

احمد مسجد جامعی ، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز گفت: بهتر است دامنه طرحها و پروژه هایی که باید مطالعات در حوزه های یاد شده در مورد آنها صورت بگیرد مشخص و مقیاسی برای در برگیری پروژه های عمرانی در این طرح در نظر گرفته شود.

خسرو دانشجو همچنین افزود: سخنان آقای مسجد جامعی و نگرانی وی در این خصوص منطقی است اما در هر صورت باید این مطالعات در مکانیزمهای خود در شهرداری انجام گیرد و یا به مشاوران سپرده شود.

حمزه شکیب ، رئیس کمیسیون عمران شورا نیز خاطرنشان کرد: بهتر است پروژه با مقیاس مختلفی نظیر منطقه ای و فرامنطقه ای در نظر گرفته شود و بر اساس این لایحه اقدام کنند و البته برای سال جاری نیز سیستمی تعریف شود.

حسن بیادی نیز به موضوع زمان اشاره کرد و افزود: تهیه مطالعات باید زودتر از زمان بودجه بندی باشد تا اعتبارات مورد نیاز در بودجه شهرداریها لحاظ گردد.

دکتر محمد علی نجفی عضو کمیسیون بودجه شورا نیز افزود: صرفا نباید به روی محیط زیست تاکید شود و سازگاری با مبانی فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

در خاتمه اظهارات اعضای شورا درباره این طرح ، بر اساس تبصره یک ، پروژه های پیشنهادی در بودجه های سالانه در شورای شهر از سال 87 پس از بررسی و تصویب نتایج مطالعات فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی توسط کمیسیون های سه گانه این شورا به تصویب خواهد رسید.

همچنین بر اساس تبصره 2 این طرح، شهرداری مکلف شد تدابیر لازم را جهت تحقق نتایج مطالعات توجیهی در طول دوران احداث و بهره برداری طرحها و پروژه های مربوطه اعمال کند.