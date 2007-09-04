کتابخانه تخصصی دانشکده فرهنگ و هنر یزد تجهیز می شود

محمد رضا شریفی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ، برگزاری جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه ماندگار در محل تالار شهرداری را از اقدامات مهم این مرکز عنوان کرد و افزود: مراسم نقد و بررسی فیلم دانشجویی در مرکز به صورت فعال و مرتب برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان در جشنواره عکس کویر و در برگزاری دومین سوگواره سراسری فیلم کوتاه سه دقیقه ای ( لحظه های عاشورایی ) همکاری مستمر داشتند، تصریح کرد: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد در زمینه انجام فعالیت های امور هنری اهتمام جدی دارد.

این مقام مسئول گفت: برگزاری شب شعر یلدا در محل تالار شرف الدین علی ، نمایشگاه متعدد آثار نقاشی دانشجویان، چاپ کتاب غدیریه و همکاری در برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی از دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری این مرکز بوده است.