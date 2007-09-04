۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۲۴

اردوی نخبگان جوان استان فارس آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: اردوی نخبگان طرح اوقات فراغت تابستانی تبلیغات اسلامی فارس در اردوگاه شهید دستغیب شیراز آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز ازفود: در این اردو 200نفر شامل 150خواهر و 150برادر شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: این افراد نفرات برتر طرح اوقات فراغت و هسته های فرهنگی جوان استان فارس بودند که در ایام تابستان در راستای اجرای این طرح نسبت به دیگر دانش آموزان فعالیت بیشتری داشتند.

حجت الاسلام خوشنویس خاطرنشان کرد: این اردو تا 16 شهریور ماه نیز ادامه خواهد داشت که در خلال آن برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی متنوعی نیز اجرا می شود.

به گفته این مسئول طرح اوقات فراغت در طول تابستان سال جاری با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان  همزمان با سراسر کشور از سوی اداره تبلیغات اسلامی فارس در تمام شهرستان های این استان اجرا شد.

