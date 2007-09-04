به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ضمن بررسی «جایگاه چین در نگاه به شرق ایران » تصریح کرد که چین در روابط دوگانه با قدرت‌های جهانی و خصوصا آمریکا، منافع کلان استراتژیک خود را تعریف نموده است و از این رو سعی می‌کند ضمن حفظ اهداف خود به مقابله آشکار با این کشور نپردازد و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که چین اهداف کلان خود را فدای روابط با ایران نماید.

از سوی دیگر، با نگاهی به حجم مبادلات ایران و چین و نیز چین – آمریکا به راحتی می‌توان به اهمیت تجاری آمریکا برای چین صرفنظر از مسائل سیاسی بین آنها پی برد و به همین سبب تداوم همکاری ایران و چین در زمینه تجاری جهت حفظ موازنه علیه آمریکا می‌تواند در دراز مدت هزینه‌های کلانی برای ایران در پی داشته باشد، ضمن این که به لحاظ سیاسی و در پرونده هسته‌ای نباید انتظار داشت که چین از حق وتوی خود علیه آمریکا استفاده نماید چرا که در سال‌های اخیر چین در مسائل حساس و عمده‌ای که منافع آمریکا در آن دخیل بوده، - هرگز - از حق وتوی خود استفاده ننموده است.

مرکز پژوهش‌ها با بیان این که همکاری چین با جمهوری اسلامی ایران بستگی به میزان فشار غرب به چین دارد و لذا باید آستانه تحمل چین در برابر این فشارها را سنجید و متناسب با آن اقدام نمود، افزود: آسیب‌پذیری چین در زمینه انرژی و نیاز این کشور با توجه به مزیت کشورمان در این عرصه می‌تواند زمینه‌ای جهت چانه‌زنی محسوب شود. در همین حال علی‌رغم نیاز فراوان چین به انرژی، این کشور در حال کاهش وابستگی خود به نفت خاورمیانه و یافتن گزینه‌های جایگزین می‌باشد که این امر می‌تواند از اهمیت ایران در آینده در سیاست‌های چین بکاهد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه رو به رشد جهانی چین ، بدون تردید نزدیکی به این کشور صرف‌نظر از رویکردهای دیگران به پکن می‌تواند بسیار مفید بوده و قدرت چانه‌زنی کشور را در مناسبات جهانی افزایش دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: علی رغم مشابهت‌های دو کشور ایران و چین در زمینه رقابت با آمریکا، رویکردهای دو کشور متفاوت بوده و چین به دنبال تغییر در نظام – بین‌المللی – به شکل سریع نبوده و آمریکا را به هر دلیلی در حال حاضر به عنوان دشمن آماده به رزم نمی‌بیند.

مرکز پژوهش ها همچنین خاطرنشان ساخت که ارتباط با چین و حضور در پیمان همکاری شانگهای می‌تواند فرصت مناسبی برای ایران محسوب شود و پیوستن احتمالی ایران به این پیمان می‌تواند به لحاظ سیاسی – امنیتی بدیل بسیار مناسبی برای مقابله با غرب به شمار آید.

در پایان این گزارش تاکید شده است که ایران می‌باید در میان نگاه به شرق تعادلی میان سه کشور هند، روسیه و چین برقرار نماید در عین حال این تعادل را نیز در ارتباط با کشورهای غربی نیز ایجاد نماید چرا که تمایل به هر طرف بدون در نظر گرفتن جوانب امر از سوی دیگر، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد ضمن این که در صورت موفقیت این مدل (برقراری تعادل میان شرق و غرب) این مسئله می‌تواند نمونه‌ای موفق برای کشورهای در حال توسعه به شمار آید و جایگاه منطقه‌ای کشور را نیز ارتقا بخشد